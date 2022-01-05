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Ankara İtfaiyesi'nde yeni dalgıçlar yetişiyor

Türkiye’nin ilk su altı arama kurtarma ekibi olan Ankara İtfaiyesi, yeni arama kurtarma ekipleri yetiştirmeye devam ediyor. 
Ankara İtfaiyesi'nde yeni dalgıçlar yetişiyor

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı “Su Altı Arama Kurtarma” ekibi, genç arama kurtarma ekiplerinin yetişmesi için planlı eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

    2020 yılında liyakat esasıyla istihdam edilen 300 personel arasından seçilen 5 yeni itfaiye eri için Kesikköprü Barajı’nda 2 yıllık zorlu eğitim süreci başladı.

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ANKARA İTFAİYESİ’NDEN HER İLDEN GELEN İTFAİYE PERSONELİNE DALGIÇLIK EĞİTİMİ
     Ankara İtfaiyesi, Kesikköprü Barajı’nda belirli aralıklarla yeni dalgıçların yetişmesi amacıyla 7/24 her koşulda ve her mevsimde dalış eğitimlerini sürdürüyor.
    Ankara İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekip Amiri Mesut Bozkurt, 1997 yılında Türkiye’de kamu kurumları arasında ilk kurulan su altı arama kurtarma ekibi olduklarını belirterek, eğitimler hakkında şu bilgileri paylaştı:
“2021 yılı planlı su altı dalış eğitimini Kesikköprü Barajı’nda gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında istihdam edilen 300 personel arasından seçilen 5 itfaiye erinin deniz eğitimlerini tamamladık, soğuk su ve bulanık su dalış eğitimi için de 3 gündür kamptayız. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın her su ortamında dalış yapacak seviyeye gelmeleri için gece gündüz 2 sene boyunca sürecek zorlu dalış çalışmalarına devam edeceğiz. Göl, gölet, baraj, akarsu gibi her su ortamında dalış yapabilmeleri için yeni dalgıçlarımızı ciddi bir eğitimden geçiriyoruz. Yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte mevcut su altı arama kurtarma itfaiye eri sayımız 10 oldu. Ankara İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi Türkiye’de kamu kurumları arasında ilk ekiptir. Böyle bir vizyona sahip bir birim olarak, Türkiye’de 25 ilin itfaiyesinin su altı ara kurtarma ekiplerine eğitimlerini de biz veriyoruz.”

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İHTİYAÇ ANINDA HER İLDE GÖREV ALIYORLAR
    Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen sel felaketi ile Elazığ depremi sırasında arama kurtarma faaliyetlerine katılan Ankara İtfaiyesi ekipleri; deniz, göl, gölet ve barajlar başta olmak üzere ihtiyaç anında Ankara dışındaki illerde de su altı arama kurtarma çalışmalarında görev alıyor.

    Ankara İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri; meydana gelebilecek olası su altı, su üstü arama-kurtarma vakalarına hızlı müdahale edebilmek için Aydın Didim’de bulunan Polis Eğitim Akademisi Tesisi’nde 25 ilden gelen itfaiye personeline su altı ve üstü arama teknikleri, bot kullanımı ve manevra teknikleri, navigasyon, sığ ve derin sularda dalış teknikleri konularında eğitimler veriyor.

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