  • BIST 2.647,59
  • Altın 1020.577
  • Dolar 17.9463
  • Euro 18.2457
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

Ankara İtfaiyesi'nin filosu güçleniyor 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Başkentin ihtiyaçları doğrultusunda araç filosu ile personel kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor.
Ankara İtfaiyesi'nin filosu güçleniyor 

İtfaiye filosuna yeni araçların katıldığını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,  “Göreve geldiğimizde filosunda sadece 1983 model 1 adet köpük kulesi bulunan Ankara İtfaiyemizin gücüne güç katıyoruz. Yeni köpük kulesi dâhil 15 yeni aracı daha filomuza katarak kapasitemizi 243’e çıkardık. Her yatırımımızda önce insan canı, insan sağlığı demeye devam edeceğiz” dedi.

DAHA ETKİN DAHA HIZLI 

    Ankara İtfaiyesi, Başkentte vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için araç filosu ile personel kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Başkentin toplam 25 ilçesinde yangınlardan trafik kazalarına, sel baskınlarından çeşitli kurtarma operasyonlarına kadar daha etkin ve daha hızlı müdahalede bulunabilmek için satın alınan 15 yeni hizmet aracı Ankara İtfaiyesi filosuna dâhil oldu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Kafkas'ta asfaltlar yenileniyor03 Ağustos 2022 Çarşamba 00:44
  • Altındağ'da sünnet sevinci: Oldu da bitti maşallah02 Ağustos 2022 Salı 09:42
  • ANFA'dan yerli çiçek atağı02 Ağustos 2022 Salı 09:41
  • Yaz konserlerinde büyük coşku02 Ağustos 2022 Salı 09:38
  • Şiddetsiz toplum için eğitim semineri02 Ağustos 2022 Salı 09:37
  • Keçiören’de Aquaparklar dolup taşıyor02 Ağustos 2022 Salı 01:43
  • Sincan’da caddeler asfaltlanıyor01 Ağustos 2022 Pazartesi 04:00
  • Miniklerin Keçiören keşfi01 Ağustos 2022 Pazartesi 03:10
  • Etimesgut’a 7 park01 Ağustos 2022 Pazartesi 03:08
  • ASKİ’den planlı su kesintisi01 Ağustos 2022 Pazartesi 02:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti