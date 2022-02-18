  • BIST 2.015,58
  • Altın 828.62
  • Dolar 13.6217
  • Euro 15.4779
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 4 °C
»

Ankara Kahramankazan Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Kahramankazan'daki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Kahramankazan’daki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Saat Kaçta Açılıp Kapanıyor? İşte Ankara Kahramankazan Semt Pazarları...
Ankara Kahramankazan Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Kahramankazan’daki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Kahramankazan'daki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Saat Kaçta Açılıyor Kapanıyor? İşte Kahramankazan Semt Pazarları... Kahramankazan Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Kahramankazan Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...

 Ankara Kahramankazan Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler 

 

SALI / Semt Pazarı  -  Satıkadın Mah.Fevzi Çakmak Caddesi 9-4 

 

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ulus Antik Roma Tiyatrosu cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırlanıyor18 Şubat 2022 Cuma 05:05
  • Rusçu mu Olalım, Amerikancı mı?18 Şubat 2022 Cuma 04:04
  • SMA Tip-1 hastası Bedia bebek Dubai’ye gitti18 Şubat 2022 Cuma 03:03
  • Dinimizin Direği Namaz18 Şubat 2022 Cuma 02:02
  • 18 Şubat 2022 Cuma Hutbesi yayımlandı!17 Şubat 2022 Perşembe 13:23
  • Dolmuşlarda ‘indibindi’ ücretinin 7 TL olması için resmi başvuruda bulunuldu17 Şubat 2022 Perşembe 05:05
  • İndirim Duyunca Korkuyorum17 Şubat 2022 Perşembe 04:04
  • "İç Anadolu'nun plajı" Savcılı'ya bisiklet yolu yapılıyor17 Şubat 2022 Perşembe 03:03
  • Hakiki dost kıssası17 Şubat 2022 Perşembe 02:02
  • ASBÜ Rektörü Arıcan: “Yakın zamanda Kudüs için doktora programını açma noktasına geleceğiz"17 Şubat 2022 Perşembe 01:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti