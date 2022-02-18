Ankara Kahramankazan Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Kahramankazan’daki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Kahramankazan'daki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Saat Kaçta Açılıyor Kapanıyor? İşte Kahramankazan Semt Pazarları... Kahramankazan Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Kahramankazan Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...
Ankara Kahramankazan Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler
SALI / Semt Pazarı - Satıkadın Mah.Fevzi Çakmak Caddesi 9-4
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