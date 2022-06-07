Ankara Kalesi'nde 218 konutun restorasyon çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi “İçkale 1 ve 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında 70’i tescilli 148’i ise tescilsiz toplam 218 konutun restorasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in tarihini ve kültürünü gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Ankara Kalesi’nde başlattığı sağlıklaştırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara Kalesi “İçkale 1 ve 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında 70’i tescilli 148’i ise tescilsiz toplam 218 konutun restorasyon çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

ÖDEMİŞ: “BURADA VAR OLAN ÖZGÜN DOKUYU KULLANIYORUZ”

Başkent’in tarihi simgesi olan Ankara Kalesi’nde ihalesi tamamlanan 3. Etap projelendirme çalışmalarına devam eden ABB, evlerin özgün dokusunu korumaya özen gösteriyor.

Ankara Kalesi’nde evleri bulunanları herhangi bir yere nakletmeden restorasyon çalışmalarını başarıyla yürüttüklerini belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara Kalesi’nde Başkent’te yaşamış tüm kültürleri görmek mümkün. Hele bugünkü yoğun kentleşmenin getirdiği insan ilişkilerinin, gelenek göreneklerinin, sosyal alışkanlıkların hemen hemen yok olduğu bu toplumsal yapıda Ankara Kalesi’ne geldiğiniz zaman geçmişin tüm izlerine rastlayabilirsiniz. Biz burayı yaparken klasik bir yapı restorasyonu, yapılar dizisi restorasyonu, bir mahalle restorasyonu olarak görmüyoruz. Burada var olan özgün dokuyu kullanıyoruz. Bir diğer önemli husus da burada yaşayan hiç kimseyi yerinden yurdundan etmiyor ve mağdur etmiyoruz. Türkiye, Venedik Tüzüğünün resmi bir parçasıdır. Biz de Venedik Tüzüğüne uygun bir çalışma başlattık. Bu çalışmalar sonucunda Ankara Kalesi’nin tarihi özelliği korunmuş olacak. Restorasyonu yaparken hiç kimseden katkı payı adı altında hiçbir ücret de talep etmiyoruz. Toplam 218 konutumuz var. 5 yılın sonunda Osmanlı Dönemi’nden kalan Ankara Evlerini restore etmiş olacağız. Halk arasında Sakalar ve Yahudi Mahallesi olarak bilinen ve bugünkü adıyla Hacettepe Mahallesi, Ulus tarihi kent merkezindeki önemli bir doku. Döneme ait bir Sinagog da var burada. Bu mahallenin yaşatılması ve korunması belediyemiz sorumluluğunda değil, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ilgileniyor ama Büyükşehir Belediyesi olarak süreci yakından takip ediyoruz.”

ANKARA KALESİ YENİ CAZİBE MERKEZİ OLMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi’ndeki iyileştirme çalışmalarıyla Başkent turizmine artı değer kazandırmayı da hedefliyor.

Eski tarihi Ankara Evlerini aslına uygun olarak ve tarihi dokusuna zarar vermeden titizlikle restore eden ABB, Ankara Kalesi’ni yerli ve yabancı turistler için yeni bir cazibe merkezi hâline dönüştürmeyi de amaçlıyor.