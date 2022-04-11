Ankara Kalesi'nin sokakları turizme açılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi İç Kale’de başlattığı sokak sağlıklaştırma projesine devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in asırlık yapılarına sahip çıkarak kültür mirasını gelecek nesillere aktarmak ve nitelikli yapıları korumak amacıyla başlattığı çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından Ankara Kalesi İç Kale’de yürütülen ‘Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ kapsamında 3’üncü etabın proje çizim çalışmalarına da başlandı.

İç Kale’de 3 etaptaki yenileme çalışmaları tamamlandığında toplamda 222 adet yapı sağlıklı bir görünüme kavuşturularak turizme kazandırılacak.

3’ÜNCÜ ETAP SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLANIYOR

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile koruma altına alınan tarihi evler kaderine terk edilmeyip sağlamlaştırılarak daha yaşanır bir hâle getiriliyor.

3 etaptan oluşan proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi 1’inci etapta bulunan 88 adet binayı kent mimarisine uygun olarak yenileyerek tamamladı. 2’nci etapta ise yüzde 40 oranında ilerleme sağlanırken, 77 adet evin çatısından dış cephesine kadar restorasyon çalışmaları devam ediyor. İhale edilen 3’üncü etapta da 57 adet bina için proje çizim çalışmalarına başlandı.

Yapılan restorasyon ve yenileme çalışmalarında amaçlarının Ankara Kalesi’ni yaşatmak ve ayağa kaldırmak olduğunu belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Uygulama ve Denetim Şube Müdürü Mehmet Akif Güneş, şu bilgileri verdi:

“Ankara Kalesi’ndeki çalışmalarımız 2019 yılında başladı. Ankara Kalesi İç Kaleyi 3 etap olarak planladık. İç Kale’yi aslına uygun olarak restore edeceğiz. Burada yaptığımız iş aslında yapıların ana karakteristik özelliklerini bozmadan daha nitelik kazandırarak, kültür varlığı niteliği taşıyan yapıları ayağa kaldırmak, yaşatmak ve korunmasını sağlamak. Yaptığımız çalışmalarda bölge halkından, esnaftan, yerli ve yabancı ziyaretçilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çalışmaların birçoğunda amacımız Kale’nin kurtarılması ve yaşatılmasıdır.”

ANKARA KALESİ YENİ GÖRÜNÜMÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Dünyada örneği olmayan ve içinde yaşam bulunan tek yer olarak bilenen Ankara Kalesi’nde sağlıklaştırma çalışmaları kimlikli yaşam alanlarını korumak, kent bakım ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Projeye uygun olarak evlerin dış cepheleri hava şartlarına daha dirençli hâle getirilirken, belirlenen bölgelerde yer alan evlerin sokağa bakan cephelerindeki hasarlı olan duvarlar, çatılar, kapılar ve doğramalar özgün yapısına uygun şekilde restore ediliyor.

Tarihi sokakların bütünlüğünün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için gerçekleştirilen tadilat ve tamirat işleri içinde yaşayan vatandaşlar mağdur edilemeden gerçekleştiriliyor. Kaldırımlardan aydınlatmalara ve çevre düzenlemelerine kadar sürdürülen çalışmalar ile Ankara Kalesi’nin bir cazibe merkezi olması hedefleniyor.

KALE’DEKİ YAŞAM TARİHİ DOKUYA UYGUN OLARAK YENİLENİYOR

Yıllardır Ankara Kalesi içindeki evlerde yaşayan vatandaşlar ve esnaf, çalışmalardan duydukları memnuniyeti ise şu sözlerle dile getiriyor:

-Ali Seydi Yıldırım: “35 yıldır Ankara Kalesi’nde oturuyorum. Büyükşehir Belediyemiz burada çok güzel bir çalışma yapıyor. Estetik açıdan da çok güzel çalışmalar yapılıyor. Önceden burayı ziyarete gelen turistlere karşı çok mahcup oluyorduk. Sokaklarımızın yolları onarıldı ve daha kullanışlı hâle getirildi. Evlerimize kullandıkları malzemeler oldukça dayanıklı ve kaliteli. Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Çalışmalar esnasında da hiç mağdur edilmedik ve ne istediysek de yapıldı.”

-Bekir Özkan: “40 senedir Kale Mahallesi’nde ikamet ediyorum. 15 yıldır da Kale’nin içinde bakkal dükkânımı işletiyorum. Belediyemizden Allah razı olsun, evlerimizde tadilat işleri yapıyorlar. Çalışmaların bize hiçbir zararı olmadı ve vatandaş olarak çok memnunuz. Hiç mağdur ve rahatsız edilmedik. Buraları gezmeye gelenler de eskiye rağmen çok beğendiklerini dile getiriyorlar.”

-Kadir Keseci:”40 yıldır Kale’de oturuyorum. 1,5 yıldır çalışmalar devam ediyor. Evlerimizi çok güzel onarıyorlar ve kaliteli malzeme kullanıyorlar. Kendi şahsım için söylüyorum özellikle çatılarda kullanılan malzemeler çok kaliteli ve güzel. Turistler de artık buralara daha fazla rağbet göstermeye başladı. Ben belediyemize ve başkanımıza çok teşekkür ederim.”

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ayrıca Ankara Kalesi içerisinde bulunan muhtelif sokaklarda da duvar örme ve yol onarım işlerini gerçekleştiriyor.