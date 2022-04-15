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Ankara keçisi tiftiğinden üretilen sof kumaşı Kızılcahamam’da canlanıyor

Ankara tarihinin önemli değerlerinden biri olan ve sadece Ankara keçisi tiftiğinden üretilen sof kumaş, Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi ortaklığı ile yeniden ekonomiye kazandırılmaya başlandı.
Ankara keçisi tiftiğinden üretilen sof kumaşı Kızılcahamam’da canlanıyor

Ankara Kalkınma Ajansı ve Kızılcahamam Belediyesi arasında imzalanan protokol ile başlatılan, Tezgahtan Hayata Sof Kumaş projesi kapsamında, Kızılcahamam, Ayaş, Çamlıdere ve Güdül ilçelerindeki hanımlar, dokuma tezgâhında tarihi kültürü yeniden canlandırılıyor.

Tarihi çok eskiye dayanan Ankara Sofu günümüzde maalesef unutulmaya yüz tutmuş bir kumaş. Tarihi kaynaklara göre, Ankara keçisinden elde edilen tiftiğin dokunmasıyla oluşturulan sof kumaşı, özellikle 16. ve 17. yüzyılda altın dönemini yaşadı. Ünü ülke sınırlarını aşan geleneksel kumaş, bu dönemlerde Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç edildi.

Özünde beyaz olan sof kumaş, doğallığı, güneş ışınlarını yansıtması nedeniyle yazın terletmeyen, kışın üşütmeyen yapısı, kolay buruşmaması ve dayanaklılık özellikleriyle Osmanlı padişahlarının da vazgeçilmezi haline geldi. Sof kumaşlardan dikilmiş içlik, entari, cübbe ve kaftanları kullanan Osmanlı padişahları arasında Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman gibi isimler yer alıyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek sof kumaş kursiyerleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

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Başkan Acar; Ankara’mızın Tarihi Sof Kumaşını Yeniden Canlandırıyor, Kızılcahamam’da Üretiyoruz
Kızılcahamam Belediyesi olarak Halk Eğitim Merkezimiz ortaklığı ile Ankara’mız Kızılcahamam’ımız ve çevre ilçelerimiz Çamlıdere, Güdül ve Ayaş için çok önemli bir projeye ev sahipliği yapıyoruz.

Bugün Tezgahtan Hayata Sof Kumaş isimli projemiz kapsamında kursiyerlerimizi ziyaret ederek, dokuma süreci ve sof kumaş ile ilgili istişarelerde bulunduk, sohbet ettik.

Tarihi 15-16.yy’a dayanan Ankara Sof Kumaşımızın yeniden ülkemize kazandırılmasının temellerini atıyor oluşumuz ilçemiz için çok önemli.

Tüm kursiyerlerimize ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen vatandaşlarımıza bu önemli tarihi değerimiz için çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

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