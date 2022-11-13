Ankara Kent Konseyi İklim Krizi’ne karşı farkındalık etkinliği düzenledi

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ne özel olarak “İklimi Krize Sokmuyor, Sokak Ağaçlarını Koruyoruz” sloganıyla “Kapımdaki Doğa Sokak Ağaçları Farkındalık Yürüyüşü” düzenledi.

Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde “İklimi Krize Sokmuyor, Sokak Ağaçlarını Koruyoruz” etkinliği düzenledi. Bahçelievler semtinin sokaklarındaki ağaçların iklime uyumu ve dirençli mahalle için öneminin tartışıldığı etkinlikte sokaklardaki ağaçlar da fotoğraflandı.

AĞAÇLAR FOTOĞRAFLANDI

Bahçelievler’de düzenlenen ve Başkent sokaklarındaki ağaç varlığına dikkat çekilmesi hedeflenen etkinliğe, Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi Başkanı Ömer Şan ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nilgün Görer Tamer ile davetliler katıldı. Bahçelievler 46. Sokak, 61. Sokak, 60. Sokak, 59. Sokak, 7. Cadde (Aşkabat), 36. Sokak ve Cengizhan Caddesi güzergâhındaki sokak ağaçlarının iklime uyumu ve dirençli mahalle için önem konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik etkinlikte, bu sokaklardaki ağaçlar da fotoğraflandı.

KAREKOD TANITILDI

Projesi kapsamında; AKK Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nilgün Görer Tamer ve üyelerin hazırladığı telefon uygulaması ve ağaçlara yerleştirilen karekod da tanıtılarak, ağacın özelliğinin ve ekosisteme ne kadar değer kattığının öğrenilebileceği anlatıldı.



