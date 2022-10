Ankara Kitap Fuarı'nda Ülkü Ocakları standını açtı

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı 18’inci Ankara Kitap Fuarı'nda, 21-30 Ekim tarihleri arasında ATO Congresium'da kitap severler ile buluşmaya devam ediyor.

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı “Geleceğin büyük ülke Türkiye’si için oku” sloganı ile ilgi çeken bir etkinliğe daha imza atıyor. Ülkü Ocakları tarafından kitap fuarında açtığı stant gençler tarafından büyük ilgi görürken, standa ev sahipliği yapan Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel'de birbirinden renkli kitaplar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

"ANKARA İL BAŞKANLIĞI OLARAK HER AKTİVİTEDE VARIZ"

Gerçekleştirilen fuarı her vatandaşın gelip görmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Yüksel, Ülkü Ocakları Genel Merkezinin talimatı ile her alanda faaliyet göstermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Bu kapsamda her etkinlikte olduğu gibi kitap fuarında da standımızı açtık. Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı olarak her aktivitede varız. Standımızda ağırlık olarak genç kardeşlerimizin eğitimine destek vermek için Ülkü Ocakları Genel Merkezimizin hazırlamış olduğu eğitim kitaplarının yanı sıra gençlerimize abilik yapmış olan yazarlarımızın da kitapları var. Tüm vatandaşlarımızı standımıza bekliyoruz. Emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederim " ifadelerinin kullandı.