Ankara Kulübü “Gelenekten Geleceğe Anadolu Kadın Başlıkları” Resim Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor

Ankara Kulübü, açılışı yapılan “Gelenekten Geleceğe Anadolu Kadın Başlıkları” Resim Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. Sergi, Anadolu kadınının günlük yaşamında, özel günlerinde, düğün ve bayramlarda özenle bağladığı başlıklara odaklanıyor.

Ankara Kulübü Derneği Ankara Konağı Başkent Salonu’nda gerçekleştirilen açılış programında ilk konuşmayı Tüm Kadın Lobisi Derneği (TÜKAL) Başkanı Betül Akman yaptı. Akman, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken, konuşmasında; “Kadınlar bir ülkenin geleceği, toplumun temel taşıdır. Kadının dışlanması, şiddet görmesi, ayrıştırılması, küçümsenmesi, Cumhuriyet ve 21. Yüzyıl bilinciyle bağdaşmamaktadır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde çağdaş dünya kadınlarının sahip olduğu tüm kazanımlarını elde eden, seçme ve seçilme hakkını birçok batı ülkesinden daha önce kazanan kadınlarımız günümüzde de ne yazık ki şiddete, ayrımcılığa, eşitsizliğe maruz kalmaktadır. Kadın haklarının elde edilmesinde Anadolu Kadınlarının rolü çok büyüktür.” sözlerine yer verdi.

ANADOLU KADINI ÖZENLE BAĞLIYORDU

İzmir Folklor Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Beyza Çolak, kürsüye İzmir Mordoğan yöresel kıyafeti ve bölgenin özel kadın başlığıyla çıkarak Anadolu’da kadın başlıklarının anlam ve özelliklerini anlattı. Çolak, “Anadolu kadının hayatının her döneminde günlük yaşamında, özel günlerinde, düğün ve bayramlarında özenle bağladığı başlıkları vardır. Bu başlıklar hem kendisinin hem de içinde bulunduğu toplumun folklorik özelliklerini yansıtmaktadır. Bu bağlamda geleneksel kültürümüzün de önemli bir unsurudur." diyerek, Anadolu’da kadın başlıklarındaki motiflerin ne anlama geldiğini anlattı.

ANKARA BACIYAN-I RUM’UN MERKEZİDİR

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, kürsüde verdiği 8 Mart mesajında Anadolu kadınlarının vermiş olduğu mücadeleyi tarihsel temelde özetledi. Konuşmasında dünyanın ilk kadın örgütlenmesi olan Bacıyan-ı Rum Teşkilatı’na yer veren Özaslan, “Çok ileriye dönük vizyona sahip olan Atatürk devrimlerine rağmen Türk kadınlarının ekonomik, sosyal ve siyasal katılımda dünya sıralamasındaki yeri gerilerde diyebiliriz. Fakat biraz geçmişe gittiğimizde, özellikle Başkent Ankara’yı dikkate aldığımızda kadın denilince dünyanın önemli bir merkezidir burası. Burası Anadolu Bacılarının merkezi. Anadolu’yu bize yurt yapan daha sonra da Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda dört büyük toplumsal güçten biri olan Bacıyan-ı Rum’un merkezidir Ankara." ifadelerini kullandı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar yoğun ilgi gören 8 Mart mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Cumhuriyeti kurarken ilk olarak kadınlarla ilgili Medeni Kanun’u getirmiş, kadın-erkek eşitliğini getirmiş. Kadının sosyal hayatta, çalışma hayatında ve hukukta erkekle eşit yurttaş olması sağlanmış. Bugün Türkiye’de kadınlar biraz özgürse, biraz haklarına kavuşmuşsa bunun sebebi Mustafa Kemal Atatürk’tür.” ifadelerine yer verdi.

Programın sonunda Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özaslan, Başkan Vekili Ömer Ağa Kurt, Başkan Danışmanı Ayşegül Varol, Yönetim Kurulu Üyeleri A. Dilan Gündoğan, Serpil Yıldırım ve Naşit Tosun tarafından; TÜKAL Genel Başkanı Betül Akman, İzmir Folklor Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Beyza Çolak ve sergideki tabloların sahibi Anadolu Folklor Vakfı Başkanı Rüştü Akar adına vekalet eden Alparslan Turan’a plaket takdiminde bulunuldu. Akabinde TÜKAL Genel Başkanı Betül Akman Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ve Yönetim Kurulu üyelerine hediyelerini takdim etti. Program Ankara Kulübü Derneği Genel Merkezi bahçesinde verilen kokteyl ile sonlandı.

Açılışı gerçekleşen “Gelenekten Geleceğe Anadolu Kadın Başlıkları” Resim Sergisi, 11 Mart’a kadar Ankara Kulübü Derneği Genel Merkezi Ankara Konağı Başkent Salonu Fuayesinde Ankaralı sanatseverler için sergilenmeye devam edecek.