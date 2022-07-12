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Ankara Kulübü’nde bayramlaşma coşkusu

Ankara Kulübü Derneği Geleneksel Bayramlaşma Töreni, Ankara Konağı'nda gerçekleşti.
Ankara Kulübü’nde bayramlaşma coşkusu

Yoğun bir katılımın olduğu bayramlaşma töreninde Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, dernek üyelerinin ve tüm İslam aleminin bayramını kutlarken, “Bayramlar birlik ve beraberliğin, paylaşımın yoğun olarak yaşandığı, sevgi, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendiği çok özel günlerdir. Birlik ve beraberlik ruhu ile bayram sevinçlerinin artarak çoğalacağı nice bayramlara hep birlikte erişmek dileğiyle bugün burada Bayram sevincimize ortak olan Ankara Kulübü Derneğimizin saygıdeğer üyelerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

SEVİNCİN ODAK NOKTASI 

Etkinlikte daha sonra Ankara Kulübü Derneği Seymenlerinin sergilediği gösteri, bayram buluşmasında yaşanan sevinç ve coşku ortamının odak noktası oldu.
 

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