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Ankara Kulübü’nden kültürel kaynak eser

Ankara Kulübü’nün 'Geleneksel Ankara Ezgileri: Seymen Tezenelerinden Bacıeren Oyunlarına' adlı 4 CD’den oluşan eseri çıktı.
Ankara Kulübü’nden kültürel kaynak eser

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, 'Geleneksel Ankara Ezgileri: Seymen Tezenelerinden Bacıeren Oyunlarına' adlı 4 CD’den oluşan eserin, geleneksel Ankara müziği ve oyunları alanında oluşan boşluğun ortadan kaldırılması yönünde referans bir kaynak yapıt olma özelliği taşıdığını söyledi. 
Ankara Kulübü Derneği, geleneksel Ankara müzikleri ve oyunlarına ışık tutacak 4 CD’den oluşan çok önemli bir eserin kültürel hayata  kazandırılmasına öncülük etti.

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REFERANS OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Eserin ciddi bir emek ürünü olduğunu belirten Özaslan, "Ankara'nın ve Orta Anadolu'nun bu işe gönül vermiş birçok değerli ses ve saz sanatçısının özverili katkılarıyla 4 CD ve 56 eserden oluşan çalışmamız kısa sürede tamamlandı. Oyunlu gösterilerde kullanılmak üzere, esasen bir arşiv çalışması ve referans bir yapıt olma niteliğinde, kültürel mirasımızın ortaya çıkarılması ve gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarılması için hazırlanmıştır. Bu albüm, dijital arşive, dijital mecralara yüklenecek, Türkiye'nin hatta dünyanın her tarafından kullanıma açık olacak” dedi. 
 

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