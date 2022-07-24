Ankara Kulübü’nden TİKA ziyareti

Ankara Kulübü Derneği’nden Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar’a makamında nezaket ziyaretinde bulunuldu. Ziyarette, TİKA’nın çalışma alanları, işbirliği olanakları ile Ankara Kulübü’nün faaliyetleri üzerinde duruldu.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, TİKA ziyareti gerçekleştirdi. Görüş alışverişi şeklinde gerçekleşen ziyarette, Ata yurdu Türkistan’dan başlamak üzere, Balkanlara kadar uzanan geniş bir gönül coğrafyasında TİKA’nın önemli çalışmaları, işbirlikleri ile o topraklarda Ankara Kulübü Derneği’nin gerçekleştirdiği karşılıklı kültürel etkinlikler konuşuldu.

ALBÜM HEDİYE EDİLDİ

Ziyaret sonunda Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan tarafından TİKA Başkanı Serkan Kayalar’a Başkent Ankara Dergisi ve “Geleneksel Ankara Ezgileri: Seymen Tezenelerinden Bacıeren Oyunlarına” isimli elli altı türküden oluşan albüm hediye edilirken, TİKA başkanı Serkan Kayalar ise TİKA’nın önemli yayınlarından takdim etti. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

