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Ankara Mamak’ta zincir markette çıkan kavganın nedeni belli oldu

Önceki gün medyada “markette kavga” başlıklarıyla aktarılan olayın, Ankara Mamak’taki bir zincir markette yaşandığı ve kavganın şeker tartışması üzerine çıktığı belirlendi. 
Ankara Mamak’ta zincir markette çıkan kavganın nedeni belli oldu

Olay önceki gün ulusal basında şu şekilde yer almıştı: “Bir markette kavga çıktı. İddialara göre 2 müşteri bilinmeyen bir sebepten ötürü markette çalışan reyon görevlisine saldırdı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı. O anlar ise marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yüzüne darbe alan market çalışanının ise saldıran müşterilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.”

KAVGA ‘ŞEKER’DEN ÇIKMIŞ
Olayla ilgili yeni bilgiler edinildi. Olayın Başkent’te; Mamak’taki bir zincir markette yaşandığı öğrenilirken, kavganın son günlerde fiyat artışları ile gündemde olan “şeker alımı” yüzünden çıktığı ifade edildi. 

“O KADAR ŞEKER ALAMAZSINIZ”
Edinilen bilgilere göre, markete gelen bir müşteri reyonlardaki kiloluk şekerlerden çokça almak istedi. Market çalışanları müşteriye “o miktarda satamayız” deyince tartışma çıktı. Müşteri marketteki ürünlerden dilediği miktarda alabileceğinde ısrar edince tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Müşteriler ile market görevlileri tekme tokat birbirine girerken, olay anı anbean kameraya yansıdı. Market çalışanları, kavga ettikleri müşteriler hakkında suç duyurusunda bulundu.

 

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