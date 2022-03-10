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Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'dan Çanakkale Şehitliğine ziyaret

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından, Siteler esnafı ile birlikte İzmir Modeko Mobilya Fuar ziyareti ve Çanakkale Şehitlik Gezisi gerçekleştirildi.
Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'dan Çanakkale Şehitliğine ziyaret

Ankara Mobilyacılar Odası öncülüğünde yaklaşık 100 kişinin katılımıyla İzmir' e giden Siteler esnafı; bu tür organizasyonlardan memnun olduklarını, Yeni teknoloji ve son mobilya makine trendlerini yerinde görme imkanı bulduklarını ve ülkenin ekonomik kalkınmasında katkıda bulunmak için her zaman gördüklerinin daha iyisini yapmaya çalıştıklarını söylediler. Fuar organizasyonuna esnafların ilgisi yoğundu. 

FUARLARIN ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, “Ülkemizdeki tüm fuarlara esnaflarımızı götürmemizdeki gayemiz  fuarlarda üyelerimizin, mobilya da dünyadaki en son trendleri takip etmesi, meslekle ilgili ürün ya da hizmetlerdeki teknolojik gelişmeleri görmesi, bilgi ve yenilikleri yerinde tespit edebilmesidir. Amacımız Esnaf ve sanatkârlarımızın önünün açılması ufkunun genişlemesi ve rekabet gücünün artırılmasıdır. Uluslararası ticaretin çok hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, fuarların önemi de vazgeçilmez bir şekilde artmaktadır. Fuarlar, büyük bir titizlikle yürütülen çalışmaların ve büyük emekler sonucu elde edilen ilk ürünlerin ve son teknolojilerin sergilendiği yerlerdir. Bu özelliklerinden dolayı fuarlar, ekonomik ve sosyal hayatın bir aynası olduğu gibi aynı zamanda dış ekonomik ilişkilerin de bir göstergesidirler” dedi

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ESNAFLAR KAYNAŞTI
Siteler mobilyacı esnaf ve sanatkarları, tarihinin ve milli şuur bilincinin yenilenmesi, manevi ve  milli kültürü kapsayan bu Vatan toprağını yerinde görmeleri ve sosyal aktiviteler sayesinde birbirleriyle kaynaşmaları amacıyla,  Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası’nın esnaf ve sanatkar üyelerinden oluşan kafile ile birlikte “Tarihe Yolculuk Çanakkale Gezisi” adı altında düzenlenen gezi kapsamında, Çanakkale ziyaretini gerçekleştirdi.

Sabah gün doğumuyla, kahvaltının ardından düzenlenen gezi kapsamında ziyaret edilen yerler uzman rehber eşliğinde gezilerek, kafilenin geniş kapsamlı bilgilendirilmeleri sağlandı. Çanakkale’de; Kanlı sırt, 57.Alay Şehitliği, Conk bayırı, Arıburnu, Zığındere Sargı Yeri, Şehitlik Abidesi, Ertuğrul Koyu, Yahya Çavuş Şehitliği, Alçıtepe Canlı Tarih Müzesi, Mecidiye Tabyaları ve Seyit Onbaşı Anıtı, Kilitbahir Kalesi ve Namazgah Tabyaları ile Eceabat Tarihe Saygı Anıtı ve Parkı ziyaret edilmiş olup, aynı gün hareketle akşam saatlerinde geri dönüş yolculuğu başladı.

GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNMEDİLER
Konuya ilişkin olarak Oda Başkanı Hüseyin Taklacı, “Tarihimizin en hüzünlü zaferidir Çanakkale. Yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına topyekûn direnişinin gerçek bir destanıdır. Bu destanın her satırında insanlık onuru vardır. Bu onur, düşmana sadece silahlı mücadelede değil, verdiği insanlık dersi örnekleriyle de baş eğdiren Aziz Mehmetçiklerimizindir. Çanakkale 20 yüzyılın en büyük destanlarından birisi olarak tarihe geçmiştir. Ülkemizin birliği ve geleceği açısından bir savaş yoktur ki Çanakkale Zaferi kadar önemli olsun. Çanakkale her Türk İnsanının bilmesi ve özümsemesi gereken bir gerçektir. 250 bin insanımızın şahadet mertebesine ulaştığı Çanakkale’de her yaştan insanımız gönüllü olarak savaşmış, kadınlar cephedekiler için çorap örmüş, mermi imalatında bile çalışmışlardır. Kısaca vatanın her bir ferdi kendisine yönelen bu vahşi akına elbirliğiyle dur demesini bilmiştir. Bu cephenin isimsiz kahramanları, vatanın her bir köşesinden Çanakkale’ye koşarken, asla geri dönmeyi düşünmemişler, Türklük onur ve haysiyetini en güzel şekilde korumakla üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmişlerdir” dedi.

Üyeler odanın eşliğinde geziye katılmaktan çok büyük memnuniyet duyduklarını, bu gezi esnasında Çanakkale Savaşlarında yaşanılan zorlukları ve bu savaşlarda gösterilen milli birlik ve beraberlik duygularını daha iyi anlamak noktasında, görgü ve bilgilerinin arttığını ifade ettiler. 

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