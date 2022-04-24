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Ankara muhtarları, Sincan Kültür Evi'nde iftar programında buluştu

Ankara İli Muhtarlar Derneği iftar programı düzenledi. Sincan Kültür Evi, Ankara muhtarlarını ağırladı.
Ankara muhtarları, Sincan Kültür Evi'nde iftar programında buluştu

Programın açılış konuşmasını Ankara İli Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Mehmet Pehlivan yaptı. Pehlivan, konuşmasında katılımcılara teşekkür etti. 

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Milletvekili Hacı Turan, Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Dalkıran, Ankara Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Mustafa Tuna, Sincan İlçe Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve Ankara’nın tüm ilçe muhtarları Sincan’da iftar yaptı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Dalkıran da çıkan ve yeni düzenlenen kanunlar hakkında muhtarları bilgilendirdi. Muhtarların merak ettiği soruları da tek tek yanıtladı.

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