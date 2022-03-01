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Ankara Nallıhan Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Nallıhan'daki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Nallıhan'daki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Saat Kaçta Açılıp Kapanıyor? İşte Ankara Nallıhan Semt Pazarları...
Ankara Nallıhan Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Nallıhan’daki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Nallıhan'daki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Saat Kaçta Açılıyor Kapanıyor? İşte Nallıhan Semt Pazarları... Nallıhan Belediyesi'nin resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre Ankara Nallıhan Belediyesi Semt Pazarları hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...

 Ankara Nallıhan Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler 

PAZARTESİ / Nallıhan Semt Pazarı  -  Ali ağa Mah. bursa caddesi              

 

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