Ankara Palamut Festivali ne zaman? Ankara Palamut Festivali nerede? Mamak Belediyesi Üreğil Millet Bahçesi nerede? Ankara Palamut Festivali saat kaçta başlayacak? 2022 Ankara Palamut Festivali.

Mamak Belediyesi tarafından organize edilen Ankara Palamut Festivali, yarışmalar, halk oyunları gösterisi, Karadeniz müzikleri ile halaylar, horonlar ve ücretsiz balık ekmeklerle gerçekleşecek. Peki Ankara Palamut Festivali ne zaman? Ankara Palamut Festivali nerede? Mamak Belediyesi Üreğil Millet Bahçesi nerede? Ankara Palamut Festivali saat kaçta başlayacak? İşte cevapları:

Ankara Palamut Festivali ne zaman, saat kaçta?

Mamak Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, Ankara Palamut Festivali 6 Kasım 2022 Pazar günü, 14.00 itibariyle başlayacak.

Ankara Palamut Festivali nerede?

Ankara Palamut Festivali, Mamak Üreğil Millet Bahçesinde düzenlenecek.

Mamak, Üreğil Millet Bahçesi nerede?

Üreğil Millet Bahçesine girişler ücretsiz olmaktadır. Üreğil Millet Bahçesinin konumu ise, Üreğil Mahallesi, 1152. Sokak No:76 Mamak-Ankara