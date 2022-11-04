  • BIST 4.177,72
  • Altın 988.98
  • Dolar 18.6187
  • Euro 18.2536
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 16 °C
»

Ankara Palamut Festivali ne zaman?

Ankara Palamut Festivali ne zaman? Ankara Palamut Festivali nerede? Mamak Belediyesi Üreğil Millet Bahçesi nerede? Ankara Palamut Festivali saat kaçta başlayacak? 2022 Ankara Palamut Festivali.
Ankara Palamut Festivali ne zaman?

Mamak Belediyesi tarafından organize edilen Ankara Palamut Festivali, yarışmalar, halk oyunları gösterisi, Karadeniz müzikleri ile halaylar, horonlar ve ücretsiz balık ekmeklerle gerçekleşecek. Peki Ankara Palamut Festivali ne zaman? Ankara Palamut Festivali nerede? Mamak Belediyesi Üreğil Millet Bahçesi nerede? Ankara Palamut Festivali saat kaçta başlayacak? İşte cevapları:

Ankara Palamut Festivali ne zaman, saat kaçta?

Mamak Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, Ankara Palamut Festivali 6 Kasım 2022 Pazar günü, 14.00 itibariyle başlayacak.

Ankara Palamut Festivali nerede?

Ankara Palamut Festivali, Mamak Üreğil Millet Bahçesinde düzenlenecek.

Mamak, Üreğil Millet Bahçesi nerede?

Üreğil Millet Bahçesine girişler ücretsiz olmaktadır. Üreğil Millet Bahçesinin konumu ise, Üreğil Mahallesi, 1152. Sokak No:76 Mamak-Ankara

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB: Serbest paraşüt atlayışı esnasında yaşanan kazada 1 asker şehit oldu04 Kasım 2022 Cuma 09:50
  • İnternet haber siteleri ince elenip sık dokunacak04 Kasım 2022 Cuma 09:43
  • Bakanlık resmen duyurdu: Yeni operasyon başlatıldı04 Kasım 2022 Cuma 09:25
  • AFAD'dan deprem açıklaması04 Kasım 2022 Cuma 08:25
  • Elon Musk harekete geçti04 Kasım 2022 Cuma 08:24
  • Torba yasa teklifi TBMM'den geçti04 Kasım 2022 Cuma 08:20
  • İstanbul'a barajlarda doluluk oranı düşüyor04 Kasım 2022 Cuma 08:13
  • İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem04 Kasım 2022 Cuma 08:12
  • Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi03 Kasım 2022 Perşembe 16:36
  • A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu: 16 kişilik aday kadrosu belli oldu03 Kasım 2022 Perşembe 16:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti