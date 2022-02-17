Ankara Pursaklar Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Pursaklar'daki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Pursaklar'daki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Saat Kaçta Açılıp Kapanıyor? işte Ankara Pursaklar Semt Pazarları...