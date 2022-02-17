Ankara Pursaklar Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Pursaklar’daki semt pazarlarının nerede olduğu, saat kaçta açılıp kapandığı merak ediliyor. Ankara Pursaklar'daki Semt Pazarları Nerede, Hangi Gün Kuruluyor? Saat Kaçta Açılıyor Kapanıyor? İşte Pursaklar Semt Pazarları ve kuruldukları konumları ve günleri...
Ankara Pursaklar Belediyesi Pazar Yerleri, Adresleri ve Kurulduğu Günler
PAZARTESİ – Merkez Mahallesi, Karaca Caddesi, Adnan Kahveci Sokak
SALI – Fatih Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, Çağlayan Sokak
ÇARŞAMBA – Fatih Mahallesi, Yavuz Bulvarı, Ulubatlı Hasan Sokak
PERŞEMBE ALTINOVA – Altınova Alparslan Bulvarı, Ulubatlı Hasan Sokak
CUMA SARAY – Saray Cumhuriyet Mahallesi, Belediye Caddesi
CUMARTESİ – Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi ( Eski Cuma Pazarı )
PAZAR AYYILDIZ GÖÇMEN EVLER – Ayyıldız Mahallesi, Yunus Emre Sokak
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