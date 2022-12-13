Ankara Şereflikoçhisar’da marketler zabıta ekipleri tarafından denetlendi

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik yatığı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren tüm zincir marketlerde ürünlerin raf ve kasa fiyatları arasındaki eşitlik, ürünlerin son tüketim tarihi ve ağırlıkları üzerinde denetimler yapıldığını bildirdi.
Tüketicilerin her zaman yanında olduğunu belirten Çelik, “Zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürecek. Halkımız şikayetlerini belediyemize 24 saat boyunca iletebilirler” şeklinde konuştu.
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