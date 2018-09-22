Ankara Su Kesintisi 19 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 19 Haziran 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 19 Haziran 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
19 Haziran 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇUBUK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.06.2022 13:20:00
Tamir Tarihi: 18.06.2022 14:15:00
Detay: ÇUBUK FATİH MAHALLESİ DERRMAN SOKAK'TA MEYDANA GELEN 100'LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ DERMAN SOKAK
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 18.06.2022 16:00:00
Tamir Tarihi: 19.06.2022 20:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Beylikköprü Mahallesinde Yüklenici firma çalışması nedeniyle su şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanmaktadır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
Etkilenen Yerler: Beylikköprü Mahallesi
YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 19.06.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 19.06.2022 12:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ 3579. SOKAK İÇERİSİNDE Ø 100 mm LİK İÇME SUYU ŞEBEKE İLETİM HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ OYUKLU VE BAĞLAR MEVKİ
MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 19.06.2022 09:55:00
Tamir Tarihi: 19.06.2022 14:30:00
Detay: generalzeki Doğan mah Mutlu cad no 45 önündeki Q100 lük vana kırılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Generalzeki Doğan mah alt kotlar .mutlu mah altkotlar kutlu mah.üst kotlar.
NALLIHAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 19.06.2022 10:10:00
Tamir Tarihi: 19.06.2022 20:10:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ NALLIDERE MAHALLESİ İÇME SUYU DEPOSU TADİLATI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: NALLIDERE MAHALLESİ
ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 19.06.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 19.06.2022 13:00:00
Detay: Plansız su kesintisi, Karapürçek mahallesi Uzunburun mevkiinde meydana gelen içme suyu arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Karapürçek mahallesi uzunburun mevkii
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