  • BIST 2.533,33
  • Altın 1024.437
  • Dolar 17.3242
  • Euro 18.1758
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Ankara Su Kesintisi 19 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 19 Haziran 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 19 Haziran 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 19 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 19 Haziran 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 19 Haziran 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

19 Haziran 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 18.06.2022 13:20:00
Tamir Tarihi: 18.06.2022 14:15:00
Detay: ÇUBUK FATİH MAHALLESİ DERRMAN SOKAK'TA MEYDANA GELEN 100'LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ DERMAN SOKAK

 

POLATLI SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 18.06.2022 16:00:00
Tamir Tarihi: 19.06.2022 20:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Beylikköprü Mahallesinde Yüklenici firma çalışması nedeniyle su şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanmaktadır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).
Etkilenen Yerler: Beylikköprü Mahallesi

 

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 19.06.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 19.06.2022 12:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ 3579. SOKAK İÇERİSİNDE Ø 100 mm LİK İÇME SUYU ŞEBEKE İLETİM HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ OYUKLU VE BAĞLAR MEVKİ

 

MAMAK SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 19.06.2022 09:55:00
Tamir Tarihi: 19.06.2022 14:30:00
Detay: generalzeki Doğan mah Mutlu cad no 45 önündeki Q100 lük vana kırılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Generalzeki Doğan mah alt kotlar .mutlu mah altkotlar kutlu mah.üst kotlar.

 

NALLIHAN SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 19.06.2022 10:10:00
Tamir Tarihi: 19.06.2022 20:10:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ NALLIDERE MAHALLESİ İÇME SUYU DEPOSU TADİLATI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: NALLIDERE MAHALLESİ

 

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 19.06.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 19.06.2022 13:00:00
Detay: Plansız su kesintisi, Karapürçek mahallesi Uzunburun mevkiinde meydana gelen içme suyu arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Karapürçek mahallesi uzunburun mevkii

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ

su-m3-fiyatlari-002.jpg

2022-baraj-doluluk-manset.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İzci çocuklar “İzciler Doğa İçin Daima Hazır” etkinliğinde buluştu18 Haziran 2022 Cumartesi 03:03
  • TVHB Başkanı Ali Eroğlu'ndan kanun teklifine tepki: “BİZ SAĞLIKÇI DEĞİL MİYİZ?”18 Haziran 2022 Cumartesi 02:30
  • Bitcoin18 Haziran 2022 Cumartesi 02:02
  • ABB Genel Sekreter Yardımcısı Çokakoğlu, İlksayfa'ya yaşanan sel felaketi hakkında konuştu18 Haziran 2022 Cumartesi 01:01
  • Gölbaşı Belediyesi'nden satılık 5 parsel arsa17 Haziran 2022 Cuma 05:05
  • Evrenin şekli17 Haziran 2022 Cuma 04:04
  • Ankara Milletvekili Ceylan doğa ve çevre korumaya yönelik vermiş olduğu mücadeleleri kitaplaştırdı17 Haziran 2022 Cuma 03:03
  • Yetimlere merhametli olmak17 Haziran 2022 Cuma 02:03
  • SETBİR Başkanı İsa Coşkun'dan ihracat açıklaması17 Haziran 2022 Cuma 02:02
  • Saz ve Söz Türk Tarihi Sergisi’ne ilgi büyüyor17 Haziran 2022 Cuma 01:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti