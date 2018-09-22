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Ankara Su Kesintisi 24 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 24 Kasım 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 24 Kasım 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 24 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 24 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 24 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 24 Kasım 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

24 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.11.2022 08:50:00
Tamir Tarihi: 24.11.2022 12:00:00
Detay: Galaba Mahallesi 1 nolu sokak içinde oluşan arıza nedeni ile ilgili su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Galaba Mahallesi

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.11.2022 08:50:00
Tamir Tarihi: 24.11.2022 17:00:00
Detay: Barbaros Mahallesi Karaca Caddesinde oluşan 100 lük pvc boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanmıştır.

Etkilenen Yerler: Barbaros Mahallesi Ferda Caddesi ve Karaca Caddesine bağlı sokaklar

Arıza Tarihi: 24.11.2022 09:50:00
Tamir Tarihi: 24.11.2022 14:00:00
Detay: Yukarı Çavundur Mahallesinde oluşan 110 luk pe100 boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanmıştır.

Etkilenen Yerler: Yukarı Çavundur Mahallesi geneli.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.11.2022 09:55:00
Tamir Tarihi: 24.11.2022 13:00:00
Detay: Dodurga Mahallesi 5175 sokak içinde meydana gelen su arızasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Dodurga Mahallesi ve Alacaatlı Mahallesinin bir kısmı

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.11.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 24.11.2022 18:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Çimşit, Emirler ve Akören çarsak Mahallelerinin su depolarinda yapilacak bakım, onarım ve temizlik çalışması nedeniyle 24/11/2022 saat 08:00 ile 18:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Çimşit, Emirler ve Akören çarsak Mahallelerinin

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