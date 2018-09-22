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Ankara Su Kesintisi 6 Ekim 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 6 Ekim 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 6 Ekim 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 6 Ekim 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 6 Ekim 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 6 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte 6 Ekim 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

6 Ekim 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.10.2022 15:45:00
Tamir Tarihi: 6.10.2022 12:00:00
Detay: YENİCE MAHALLESİNDE OLUŞAN 110 LUK PE100 BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER YENİCE MAHALLESİ GENELİ

Arıza Tarihi: 6.10.2022 08:30:00
Tamir Tarihi: 6.10.2022 14:00:00
Detay: ÇUBUK İLCESİ ATATÜRK MAHALLESİ GELİ BOLU SOKAK,TA OLUŞAN 110 LUK POLİETİLEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT :08:30 SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER ŞEHİT BÜLENT ÖZTÜRK CADDESİNE BAGLI SOKAK,LAR YUNUS EMRE SOKAK,ÜLKÜ CADDESİNE BAGLI SOKAKLAR, BAGIŞ SOKAK,DAHİ SOKAK, MENEKŞE SOKAK TAHMİNİ SULARIN VERİLİŞİ SAAT:14:00

Arıza Tarihi: 6.10.2022 08:30:00
Tamir Tarihi: 6.10.2022 14:00:00
Detay: ÇUBUK İLCESİ BARBAROS MAHALLESİ HIZIR SOKAK,TA OLUŞAN 250 LİK POLİETİLEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT:08:30 SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER KARAGÖL CADDESİNE BAGLI SOKAKLAR ECDAT SOKAK, GÜL SOKAK,KAFKASYA SOKAK,NAR SOKAK, BODUR SOKAK, EDİP SOKAK,KIVILCIM SOKAK TAHMİNİ SULARIN VERİLİŞİ SAAT:14:00

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.10.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 6.10.2022 13:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Yunus Emre mahallesi Sağlam sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Yunus emre mah bir kısmı

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.10.2022 10:40:00
Tamir Tarihi: 6.10.2022 15:00:00
Detay: Osmaniye Mahallesi Su deposunda meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Osmaniye Mahallesi - OSB Bölgesi

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