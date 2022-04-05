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Ankara ulaşımı için 14 otobüs daha satın alındı

EGO Genel Müdürlüğü, öz kaynaklarıyla ayrıca 2022 model 14 otobüsün daha alımını Devlet Malzeme Ofisi üzerinden gerçekleştirdi.
Ankara ulaşımı için 14 otobüs daha satın alındı

Toplu ulaşımda seferberlik başlatarak Ankaralılara daha hızlı ve konforlu seyahat imkânı sağlamayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu yenileyerek genişletmeye devam ediyor.

Aşama aşama teslim alınan modern otobüsleri Başkentlilerle buluşturan ve teslimat sürecini sürdüren EGO Genel Müdürlüğünden öz kaynaklarıyla ayrıca yeni otobüs alımı müjdesi de geldi.

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Filosunu her geçen gün genişleten EGO Genel Müdürlüğü, 2022 model 14 yeni otobüsün daha alımını Devlet Malzeme Ofisi üzerinden gerçekleştirdi. 12 metre, dizel yakıtlı, alçak tabanlı, engelli erişimine uygun, klimalı ve 2022 model Mercedes-Benz Conecto marka otobüsler, önümüzdeki günlerde araç filosuna dâhil edilecek. Yeni otobüslerin sayısı son alımlarla birlikte toplamda 369 olacak.

YENİ OTOBÜSLER EN YOĞUN HATLARDA HİZMET VERECEK
EGO Genel Müdürlüğünün daha önce gerçekleştirdiği 355 adet otobüs alımı kapsamında 30 yeni otobüs daha teslim alınırken, teslim alınan otobüs sayısı 260’a yükseldi.

Yeni satın alınan 14 adet otobüs ile haziran ayı sonuna kadar 109 otobüsü daha filoya katacak olan EGO Genel Müdürlüğü, bu otobüsleri Ankaralıların talepte bulunduğu yoğun hatlara yönlendirerek toplu ulaşım hizmeti verecek.

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