Ankara Üniversitesi Bahar Şenliği’ne yoğun ilgi

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü öncülüğünde, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Beşevler Yerleşkesi Güneş Meydanı’nda düzenlenen Bahar ve Bilim Şenliği 55 bin öğrencinin katılımıyla yoğun ilgi gördü.

16-17-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenen etkinlikler, sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar devam etti. Gün içerisinde halk oyunları gösterileri, müzik dinletileri ve DJ performanları şenliğe renk kattı. Öğrenciler, mini tenis, çuval yarışı, çarkıfelek, Survivor parkuru, halat çekme yarışı, mini futbol şut yarışı, mini basketbol şut yarışı, dart, kango-jumps, canlı langırt, tırmanma duvarı, rodeo, şişme dart ve mekanik gladyatör gibi sportif etkinliklerle final sınavları öncesinde eğlencenin tadını çıkardı. Pek çok firmanın stant açtığı etkinlik alanında oluşturulan Bilim Koridorunda, Ankara Üniversitesi TEKNOFEST takımları, çeşitli fakülteler, MYO’lar ve öğrenci topluluklarının katılımı ile bilim etkinlikleri gerçekleştirildi. Bunların yanı sıra öğrenci topluluklarınca açılan resim, seramik ve ebru sergileri büyük beğeni topladı.

ÖĞRENCİLER BURAY, KOLPA VE ZAKKUM’LA COŞTU

Ankara Üniversitesi Bahar ve Bilim Şenliği’nin ilk akşamında binlerce Ankara Üniversiteli ünlü sanatçı Buray’ın şarkılarıyla coştu. Buray sevilen şarkılarını, alanı dolduran binlerce Ankara Üniversiteli ile birlikte seslendirdi. Şenliğin ikinci gününün akşamında ise ünlü Türk rock grubu Kolpa sahne aldı. Ünlü grubun söylediği hareketli şarkılarla gönüllerince eğlenen gençler, şarkılara konser boyunca eşlik etti. Ankara Üniversiteliler, şenliğin son gününde ise, bir başka ünlü rock grubu Zakkum’un sahne performansıyla eğlenceye doydu.

BİLİM VE EĞLENCE DOLU ÜÇ GÜN

Konser sonunda rektör yardımcıları, genel sekreter ve öğrenci konseyi başkanı ile birlikte sahneye çıkan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, müzik grubunun solistine çiçek verdi.

Rektör Ünüvar konuşmasında, Bahar ve Bilim Şenliği’nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Ankara Üniversitesi’nin Türkiye’deki en önemli üniversitelerin başında geldiğini ifade eden Rektör Ünüvar, “Güneş Meydanı da en önemli üniversite meydanı. Sizinle bu meydan daha da güzelleşti ve şenlendi. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siz olmasanız bu bahar şenliği olmazdı. Sanatçılarımız sadece konsere gelen kalabalığı gördüler ama üç gün boyunca gündüz bilim dolu, gece müzik ve eğlence dolu bir bahar şenliği yaptık. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Size her şey feda olsun. Bu şenlik bitti ama devamı gelecek” ifadelerini kullandı.

Coşku ve eğlencenin hâkim olduğu Bahar ve Bilim Şenliği’ne üç gün boyunca 55 bin öğrenci, akademisyen ve idari personel katılım gösterdi.