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Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu moda semineri düzenledi

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu’nun (MYO) düzenlediği seminere, modacı Ahmet Özceyhan konuşmacı olarak katıldı.
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu moda semineri düzenledi

Modacı Ahmet Özceyhan, MYO'daki seminerde, köklü bir üniversitenin öğrencileriyle olmaktan, onları moda ve giyim alanında bilgilendirmekten son derece mutlu olduğunu söyledi. 

KUMAŞTA KESİM VURGUSU

Katılımcılara ve öğrencilere moda hakkında bilgiler veren Özceyhan, kumaşta kesimin önemine değindi. Okulun takı tasarımı, moda tasarımı ve dokuma atölyelerini de ziyaret eden Özceyhan, çalışmalar hakkında MYO Müdür Yardımcısı Gülhan Güldür'den bilgiler aldı. MYO Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar, Özceyhan'a teşekkür belgesi verdi.

ÇOCUK GİBİ SEVİNMİŞTİM

Özceyhan, dünyanın birçok ülkesinde defileler yaptığını ve genelde Türk motiflerini öne çıkarmaya çalıştığını aktararak, “Ankara'dan bir belediye, Atatürk'ün elbiselerinin yapılmasını istedi ve o zaman çocuk gibi sevinmiştim” dedi.
 

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