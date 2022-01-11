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Ankara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

Başkent’te Ankara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Resmi Gazete’de yayınlanan AÜ sözleşmeli bilişim personeli alım ilanına göre, alımlar sözlü sınavla yapılacak.
Ankara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te Ankara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. 

KPSS puanı ile başvurabilecek adaylardan 10 katı kadar kişi sözlü sınava alınacak. 

Alımlar sözlü sınav neticesine göre yapılacak. 

Başvurular başladı ve 26 Ocak’ta sona erecek. 

sözleşmeli bilişim personel alım ilanının detayları için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com

 

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