Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademisyen alım ilanı yayınlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi çok sayıda akademisyen alımı yapacak.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademisyen alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı.
1 Ocak’ta başlayan başvurular 15 gün sürecek.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde alım yapılacak akademik kadroların tam listesi ve ilanın detayları için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.