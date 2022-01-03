Ankara’da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi çok sayıda akademisyen alımı yapacak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademisyen alım ilanı yayınlandı. 1 Ocak’ta başlayan başvurular 15 gün sürecek. Alım yapılacak akademik kadroların listesi haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi çok sayıda akademisyen alımı yapacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademisyen alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı.

1 Ocak’ta başlayan başvurular 15 gün sürecek.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde alım yapılacak akademik kadroların tam listesi ve ilanın detayları için TIKLAYIN.

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