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Ankara'da 24 saat ulaşım başladı

Pandemi döneminde gece yolcu servis hatlarını azaltan EGO Genel Müdürlüğü, normalleşme sürecinde gelen talep üzerine 29 gece servis güzergahında 112 adet servisle 24 saat ulaşım hizmeti yeniden başladı. 
Ankara'da 24 saat ulaşım başladı

Pandemi sürecinde toplu ulaşım hizmetlerini aksatmadan sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecine geçilmesi ve sürecin olumsuz etkilerinin azalması üzerine gece ulaşımında yeni düzenleme yaptı.
Başkentlilerden gelen talepleri de dikkate alan EGO Genel Müdürlüğü, 26 Mart Cumartesi gününden itibaren 29 gece servis güzergahında 112 adet servisle 24 saat ulaşım hizmetini yeniden başlatma kararı aldı.

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GECE ULAŞIMI İÇİN 00.00’DAN SONRA DA OTOBÜS SERVİSİ
Pandemi döneminde (9-30 Mart 2020 tarihleri arasında) yolcu sayısının yüzde 84 azalması nedeniyle gece seferlerini 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla durduran ve kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle de 27 Eylül 2021 tarihinden itibaren en son saat 01.30’da hareket eden EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüsler 26 Mart 2022 Cumartesi günü 00.00 itibarıyla saat 01.30, 03.30 ve 05.30 aralıklarında belirlenen semtlerden ve Ulus-Kızılay duraklarından karşılıklı olarak hareket edecek.

“ego.gov.tr” adresi üzerinden de ayrıntılı bilgiye ulaşılabilecek olan gece seferlerinin gerçekleştirileceği semt, güzergah ve sefer saatleri ise şöyle:

- 107-6 Ulus- Gölbaşı TOKİ- Gölbaşı 
(00:00,01:30,03:00,04:30) Ulus (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 155-6 Ulus - Sokullu - Atatürk Sitesi 
(00:00,01:30,03:00,04:30) Ulus (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 183-6 Ulus - Sinan Cad. – Dikmen 
(00:00,01:30,03:00,04:30) Ulus (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 185-6 Ulus - Oran Sitesi 
(00:00,01:30,03:00,04:30) Ulus (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 201-6 Batıkent-Demetevler-Yenimahalle-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı 
(03:00,04:30) Kızılay (03:30,05:00) Semt

- 253-6 Kızılay - İncirli – Atapark 
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00 ) Semt

- 261-6 Kızılay – Kasalar 
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 266-6 Kızılay - Ulus - Sanatoryum Cad. – Bağlum 
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 279-6 Kızılay – Yükseltepe 
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 284-6 Kızılay - Esertepe – Ovacık 
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 288-6 Kızılay - Refik Saydam Cad. – Ovacık 
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 318-6 Ulus - Sıhhiye - Kızılay – Bağcılar 
(00:00,01:30,03:00,04:30) Ulus (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 321-6 Kızılay - Sıhhiye - Ulus - Karapürçek - Beşikkaya - Başak Mah. – Altmışevler (00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 334-6 Kızılay - Sıhhiye - Ulus - Mamak - Boğaziçi - Akşemsettin – Zirvekent (00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 341-6 Kızılay - Sıhhiye - Ulus - Ege Mah. - Misket Mah.
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 355-6 Kızılay - Sıhhiye - Uluszerdalitepe - Yeşilbayır – Mamak
(00:00,01:30,03:00,04:30) Kızılay (00:30,02:00,03:30,05:00) Semt

- 403-6 Gülpınar - Güneşevler - Altınpark - Kızılay - Atakule - Birlik Mah.
(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt

- 415-6 Aktepe - Yeşiltepe - Ulus - 15 Temmuz Kızılay M.İ. Meydanı
(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt

- 439-6 Pursaklar - Ayyıldız Mah. - Ulus - Kızılay
(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt

- 454-6 Örnek - Kızılay - Öveçler - Lizbon Cad.
(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt

- 481-6 Uyanış - Asfalt - Kızılay - Balgat - Ceyhun Atuf Kansu Cad.
(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt

- 482-6 Uyanış - Hacıkadın - Ulus - Kızılay
(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt

- 486-6 Yıldırım Beyazıt Üniv. - Dumlupınar - Saray - Ulus - Sıhhıye
(00:00, 01:30, 03:00, 04:30) Kızılay (00:30, 02:00, 03:30 05:00) Semt

- 504-6 Yenikent - Ortapınar Toki - İlksan Toki - Sıhhıye
(01:00,03:00,05:00 ) Ulus (00:00,02:00,04:00,05:45) Semt

- 510-6 Sincan - Sıhhıye
(01:00,03:00,05:00 ) Ulus (00:00,02:00,04:00,05:45) Semt

- 523-6 Sincan - Polatlı - 2. Cad. - Sıhhıye
(01:00,03:00,05:00 ) Ulus (00:00,02:00,04:00,05:45) Semt

- 525-6 Fatih - Plevne Mah. - Sıhhıye
(01:00,03:00,05:00 ) Ulus (00:00,02:00,04:00,05:45) Semt

- 540-6 Eryaman - Sıhhıye
(01:00,03:00,05:00 ) Ulus (00:00,02:00,04:00,05:45) Semt

- 602-6 Sıhhiye-Kızılay-Beytepe-Çayyolu-Yaşamkent
(03:00,05:00 ) Kızılay (02:00-04:00 ) Semt

SERVİS SAATLERİ TALEBE GÖRE DÜZENLENECEK
EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri ayrıca önümüzdeki süreçte ihtiyaca göre servis saatlerinin yeniden düzenlenebileceğini ifade etti.

Başkent’te toplu ulaşımda kaliteli hizmet anlayışını sürdüren EGO Genel Müdürlüğü, güzergah durumu ve talepler doğrultusunda servis sayılarında artış ya da azalma yönünde değişiklik yapacak. 

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