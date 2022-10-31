Ankara'da aynı yerde 5 köpek daha ölü bulundu

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün akşam 8 köpeğin ölü bulunduğu bölgede bu sabah 5 ölü köpek daha bulundu.

İlçeye bağlı Gökçeyurt Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 8 köpek ölü bulundu. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) üyeleri köpeklerin bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Köpeklerin çevresinde et ve kemik parçaları bulundu. Hayvanseverler, suç duyurusunda bulunurken, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tutanak tuttu. Bu sabah aynı yerde 5 köpek daha ölü bulundu. Ölen köpeklerden birinin üzerinin toprakla kapatıldığı görüldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bu köpekler için de tutanak tutuldu.

'HAYVANLARI ZEHİRLEMEK CANİLİK'

HayKonfed Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, hayvanların zehirlendiğini düşündüklerini söyleyerek, "Burası dağ başı, yakınlarda yerleşim yeri bile yok. Dağdaki hayvanları bile zehirleyen insanlarla yüz yüzeyiz. Köpeklerden yana bir şikayetiniz varsa onları besleyenler ile iletişime geçin. Hayvanları zehirlemek canilik. Bu tarz vakaların yaşanmasını engellemek için gerekli olan cezaların uygulanması lazım. Sokaktaki hayvanları toplayıp, dağ başlarına atıyorsunuz; ama bu hayvanların dağ başlarında da yaşamasına izin vermiyorsunuz. Dünya sadece bizim mi?" ifadelerini kullandı.

Olayın yaşandığı bölgedeki köpekleri düzenli olarak besleyen hayvansever Asiye Gökkuş da "Bu bölgede 40'ın üzerinde köpek vardı. Bugün beslemek için geldiğimizde sadece 3 köpek bulabildik. Şüphelendik. Bir köpeği yolda bulduk ve araç çarpmış olabileceğini düşündük. Etrafı aramaya başladığımızda maalesef zehirlendiklerini fark ettik. Dağ başında huzur yok, mahallede huzur yok, söyleyecek hiçbir şey yok. Sorumluların bulunup hak ettikleri cezaları almalarını istiyoruz" diye konuştu.