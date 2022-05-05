Ankara'da bir kişinin öldüğü 34 kişinin yaralandığı kazada EGO şoförüne dava

Ankara'da 22 Aralık 2021'de bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin EGO otobüsünün şoförü Y.Ç. hakkında, 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, otobüs şoförü Y.Ç. şüpheli, kazada hayatını kaybeden Hatice Akcabayır'ın yakınları ve 34 kişi de mağdur olarak yer aldı.

İddianamede, 22 Aralık 2021'de 06 BU 2075 plakalı "503" hat numaralı EGO otobüsü sürücüsü Y. Ç'nin saat 08.10'da Ayaş yolu Yenikent istikametine doğru 61 kilometre hızla ilerlerken sol eli direksiyon simidinde, sağ elinin cep telefonunda olduğu belirtildi. Y.Ç.'nin bir müddet bu şekilde aracı kullandığı anlatılan iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Şüphelinin bu şekilde tehlikeli bir durumu önceden fark etme ve ani önlemlerle kazanın önüne geçme oranının azalmasına rağmen sol elinin avuç içini direksiyon simidinin orta kısmına dayayarak seyrine devam ettiği esnada aracın sağ tarafa bankete doğru şerit değiştirdiğini fark etmediği, yola baktığı anda da duramayacak kadar yaklaşmış olması nedeniyle aracın sağ ön kısmı ile bariyerlere çarparak araçta yolcu olarak bulunan Hatice Akcabayır'ın vefatı ve 34 müştekinin yaralanmalarına asli kusurlu olarak sebebiyet verdiği anlaşılmıştır."

İddianamede, "Olay günü geçerlilik süresi dolmuş C-D sınıfı sürücü belgeli, olay anında kanında amfetamin (uyarıcı-uyuşturucu madde) tespit edilen ancak Adli Tıp Kurumca yapılan analizde kan ve idrarında uyuşturucu maddeye rastlanmayan" şüpheli Y.Ç'nin, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Soruşturmanın geçmişi

EGO Genel Müdürlüğüne ait 503 hat numaralı 06 BU 2075 plakalı otobüs, 22 Aralık 2021'de Ayaş Yolu'ndan Yenikent istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak korkuluklara çarpmış, kazada bir kişi yaşamını yitirirken 34 kişi yaralanmıştı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sürücü Y.Ç'nin kanında, sentetik bir uyarıcı olan "amfetamin" tespit edilmiş, şoförün otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan belirlenmişti.