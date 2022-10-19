Geçen yılla aynı doğalgazı yaksam faturam ne kadar gelir, 2022 kış aylarında doğalgaz faturam ne olur, 2022 kışı tahmini doğalgaz faturaları ne? Ankara'da bu kış ne kadar doğalgaz faturası gelir? İşte ay ay bu kış gelecek doğalgaz faturaları hesaplaması:

Geçen yılla aynı doğalgazı yaksam faturam ne kadar gelir, 2022 kış aylarında doğalgaz faturam ne olur, 2022 kışı tahmini doğalgaz faturaları ne? Ankara 'da b u kış ne kadar doğalgaz faturası gelir ? İşte ay ay bu kış gelecek doğalgaz faturaları hesaplaması: Kış aylarının yaklaşması ve havaların soğumasıyla kombiler yanmaya başladı. Ankara gibi büyükşehirlerde ısınmada kullanılan doğalgaza son 1 yılda gelen yüklü zamlar, ekonomik açıdan 2022 kışının zorlu geçeceğini gösterirken, vatandaşlar “Geçen yılla aynı doğalgazı yaksam faturam ne kadar gelir, 2022 kış aylarında doğalgaz faturam ne olur, 2022 kışı tahmini doğalgaz faturaları ne olur, örneğin geçen yıl 1000 TL gelen doğalgaz faturası bu kış aynı kullanım durumunda ne kadar olacak” sorularının cevabını arıyor.

Gazete İlksayfa olarak aylık ortalama 300 metreküp kullanım üzerinden geçen kış aylarında gelen doğalgaz faturaları ile bu kış aylarında gelecek olan doğalgaz faturalarını karşılaştırıp, toplamda ne kadar fazla ödeme yapılmış olacağını hesapladık:

Bu hesaba geçmeden önce, Ankara’da doğalgazın metreküp fiyatının 2021 kış aylarında ne olduğu ile bugün yani 2022 kış aylarında ne olduğuna bakmak gerekiyor.

1 YILDA GELEN ZAM ORANI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) doğalgaz fiyatlarına 2022 yılı içerisinde; 1 Ocak 2022’de yüzde 25, 1 Nisan 2022’de yüzde 35, 1 Haziran 2022’de yüzde 30, 1 Eylül 2022’de yüzde 20 olmak üzere toplam yüzde 110 zam yaptı. (Ayrıca 2021’in son aylarında da doğalgaza zamlar geldi. Bu zamlar yüzde 110’a dahil değildir.)

ANKARA'DA 15 EKİM 2021’DE 2.26 TL’YDİ

2021 kışı başlangıcı olan 15 Ekim 2021 tarihinde Ankara’da Başkentgaz tarafından verilen 1 metre küp doğalgazın birim fiyatı 2,26 TL’ydi.

15 EKİM 2022: 5.71 TL

Ankara’da bu tarihten 15 Ekim 2022 tarihine kadarki 1 yıllık süre içerisinde doğalgaza gelen zamlar neticesinde 15.10.2022 tarihi itibarıyla Ankara’da 1 metre küp doğalgazın fiyatı 5,71 TL’ye yükselmiş durumda.

İSTANBUL’DA ZAM ORANI YÜZDE 166

İstanbul’da ise İGDAŞ tarafından verilen 1 metre küp doğalgazın birim fiyatı 2,24 TL’den, 6,20 TL’ye yükselmiş olup geçen seneden bu yana toplamda yüzde 166 zam yapıldı.

AYNI TÜKETİMDE: FATURALAR TOPLAMI 4571 TL’DEN 10290 TL’YE ÇIKACAK

Geçen yılla aynı doğalgazı yaksam faturam ne kadar gelir, 2022 kış aylarında doğalgaz faturam ne olur, 2022 kışı tahmini doğalgaz faturaları ne olur, örneğin geçen yıl 1000 TL gelen doğalgaz faturası bu kış aynı kullanım durumunda ne kadar olacak gibi soruların cevapları işte bu resmi verilerde gizli.

Bu resmi verilere göre, doğalgaz fiyatlarındaki artış neticesinde örneğin Ankara’da geçen yıl 2021 kış dönemi boyunca 4571 TL ısınma bedeli ödeyen bir daire sakini, bu sene aynı tüketimi yaptığını varsayarsak ödeyeceği tutar 5719 TL artışla 10290 TL civarında olacak.

İŞTE 2022 KIŞ AYLARINDA GELECEK OLAN TAHMİNİ DOĞALGAZ FATURALARI

Günlük 10 metre küp, aylık 300 metre küp doğalgaz tüketimi ile 15 Ekim 2022 tarihli doğalgaz fiyatları üzerinden hesaplama yapıldığında, 2021 kış ayları doğalgaz faturalarına göre bu yıl gelecek olan doğalgaz faturaları tahminen şöyle olacak:

2021 EKİM FATURASI (300 METRE KÜP İÇİN): 679 TL’YDİ

Ankara’da Başkentgaz’ın verilerine göre, 15 Ekim 2021’de doğalgazın metreküp fiyatı 2.26 TL’ydi. Ekim ayında 300 metre küp doğalgaz tüketen bir haneye 679 TL doğalgaz faturası geldi.

2022 EKİM FATURASI (300 METRE KÜP İÇİN): 1715 TL

2022 Ekim ayında ise, doğalgazın metreküp fiyatı 5.71 TL olduğundan, yine aylık 300 metre küp doğalgaz tüketildiği düşünülürse 1715 TL fatura gelecek.

2021 KASIM FATURASI (300 METRE KÜP İÇİN): 679 TL’YDİ

2021’in Kasım ayında doğalgazın metre küp fiyatı yine 2.26 TL’ydi ve 300 metre küp kullanım yapan hanelere 679 TL fatura geldi.

2022 KASIM FATURASI (300 METRE KÜP İÇİN): 1715 TL

2022’nin Kasım ayında, 15 Ekim 2022 tarihli doğalgaz metre küp fiyatı olan 5.71 TL’den yine aylık 300 metre küp doğalgaz tüketildiği düşünülürse 1715 TL fatura gelecek.

2021 ARALIK FATURASI (300 METRE KÜP İÇİN): 685 TL’YDİ

2021 Aralık ayında doğalgazın metre küp fiyatı faturalara 2.28 TL olarak yansıdı. 300 metre küp doğalgaz kullanan bir eve 685 TL fatura geldi.

2022 ARALIK FATURASI (300 METRE KÜP İÇİN): 1715 TL

2022 Aralık’ta, 15 Ekim 2022 tarihli doğalgaz metre küp fiyatı olan 5.71 TL’den yine aylık 300 metre küp doğalgaz tüketildiği düşünülürse 1715 TL fatura gelecek.

2022 OCAK FATURASI (300 METRE KÜP İÇİN): 822 TL’YDİ

2022 Ocak ayında ise doğalgaz faturalarına yansıyan metreküp fiyatı 2.74 TL oldu. 300 metre küp doğalgaz kullanan bir eve 822 TL fatura geldi.

2023 OCAK FATURASI (300 METRE KÜP İÇİN): 1715 TL

Yeni bir zam gelmemiş ise, 15 Ekim 2022 tarihli doğalgaz metreküp fiyatı olan 5.71 TL’den yine aylık 300 metre küp doğalgaz tüketildiği düşünülen bir eve 1715 TL fatura gelecek.

2022 ŞUBAT FATURASI (300 METRE KÜP İÇİN): 843 TL’YDİ

Şubat 2022’de doğalgazın metreküp fiyatı faturalara 2.81 TL olarak yansıdı ve 300 metreküp doğalgaz tüketen bir eve 843 TL fatura geldi.

2023 ŞUBAT FATURASI (300 METRE KÜP İÇİN): 1715 TL

Yeni bir zam gelmemiş ise, 15 Ekim 2022 tarihli doğalgaz metreküp fiyatı olan 5.71 TL’den yine aylık 300 metre küp doğalgaz tüketildiği düşünülen bir eve 1715 TL fatura gelecek.

2022 MART FATURASI (300 METRE KÜP İÇİN): 863 TL’YDİ

2022 Mart ayında doğalgazın metre küp fiyatı faturalara 2.87 TL olarak yansıdı ve 300 metreküp doğalgaz tüketen bir eve 863 TL fatura geldi.

2023 MART FATURASI (300 METRE KÜP İÇİN): 1715 TL

Yeni bir zam gelmemiş ise, Ankara’da 15 Ekim 2022 tarihli doğalgaz metreküp fiyatı olan 5.71 TL’den yine aylık 300 metre küp doğalgaz tüketildiği düşünülen bir eve 1715 TL fatura gelecek.

SONUÇ:

GEÇEN KIŞ TOPLAMI: 4571 TL

2021 15 Ekim’den 2022 15 Mart’ına kadarki 6 aylık süreçte Ankara’da aylık ortalama 300 metreküp doğalgaz tüketen bir ev toplamda 4571 TL fatura ödemiş oldu.

BU YIL TOPLAMI: 10290 TL

2022 15 Ekim’den 2023 15 Mart’ına kadarki 6 aylık süreçte Ankara’da aylık ortalama 300 metreküp doğalgaz tüketen bir ev toplamda 10290 TL fatura ödemiş olacak.

FARK: 5719 TL

Bu durumda aradaki fark 5719 TL olarak gerçekleşecek. Yani Ankara’da evlerde bu kış ortalama 300 metreküp doğalgaz tüketimi halinde geçen kışa oranla faturalar toplamı 5719 TL daha fazla gerçekleşecek.

Fatih Akkaya / Gazete İlksayfa

