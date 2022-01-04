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Ankara’da Çevre Bakanlığı’ndan satılık kamu konutlarının listesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara’da 92 adet kamu konutunu satılığa çıkardı. Ankara’da Çevre Bakanlığı’ndan satılık kamu konutlarının listesi haberimizde:
Ankara’da Çevre Bakanlığı’ndan satılık kamu konutlarının listesi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara’da 92 adet kamu konutunu satılığa çıkardı. 

Satılacak taşınmazların satış ihalesi Hisar Emlak Müdürlüğü tarafından yapılacak. 

İhale ile satılacak kamu konutları Çankaya ile Yenimahalle ilçelerinde bulunuyor ve muhammen bedelleri 200 bin ile 500 bin TL arasında değişiyor. 

Ankara’da Çevre Bakanlığı’ndan satılık kamu konutlarının listesi ve ilanın detayları için TIKLAYIN

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