Ankara'da eşinin öldürdüğü Gülsüm'ün cenazesi Gülnar'a götürüldü

Ankara'da çalıştığı okulda uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Mehmet Kuyar (33) tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Gülsüm Kuyar'ın (29) cenazesi defin işlemleri için yakınları tarafından Mut Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Olay, 21 Şubat akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana geldi. Mehmet Kuyar, iddiaya göre ayrılma aşamasında olduğu eşi Gülsüm Kuyar'ın temizlik personeli olarak çalıştığı okulun duvarından atlayarak içeriye girdi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, sınıfta temizlik yapan Gülsüm Kuyar ile tartışmaya başladı. Eşini defalarca bıçaklayan Mehmet Kuyar, olayın ardından kaçtı. Vücuduna 11 bıçak darbesi alan Gülsüm Kuyar, ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Kuyar'ın cenazesi, dün akşam Mersin'in Mut ilçesine getirildi.



Olay, 21 Şubat akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana geldi. Mehmet Kuyar, iddiaya göre ayrılma aşamasında olduğu eşi Gülsüm Kuyar'ın temizlik personeli olarak çalıştığı okulun duvarından atlayarak içeriye girdi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, sınıfta temizlik yapan Gülsüm Kuyar ile tartışmaya başladı. Eşini defalarca bıçaklayan Mehmet Kuyar, olayın ardından kaçtı. Vücuduna 11 bıçak darbesi alan Gülsüm Kuyar, ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Kuyar'ın cenazesi, dün akşam Mersin'in Mut ilçesine getirildi.