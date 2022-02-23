  • BIST 2.036,34
  • Altın 840.352
  • Dolar 13.8012
  • Euro 15.6654
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 8 °C
»

Ankara'da eşinin öldürdüğü Gülsüm'ün cenazesi Gülnar'a götürüldü

Ankara'da çalıştığı okulda uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Mehmet Kuyar (33) tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Gülsüm Kuyar'ın (29) cenazesi defin işlemleri için yakınları tarafından Mut Devlet Hastanesi morgundan alındı.
Ankara'da eşinin öldürdüğü Gülsüm'ün cenazesi Gülnar'a götürüldü

Olay, 21 Şubat akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana geldi. Mehmet Kuyar, iddiaya göre ayrılma aşamasında olduğu eşi Gülsüm Kuyar'ın temizlik personeli olarak çalıştığı okulun duvarından atlayarak içeriye girdi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, sınıfta temizlik yapan Gülsüm Kuyar ile tartışmaya başladı. Eşini defalarca bıçaklayan Mehmet Kuyar, olayın ardından kaçtı.  Vücuduna 11 bıçak darbesi alan Gülsüm Kuyar, ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Kuyar'ın cenazesi, dün akşam Mersin'in Mut ilçesine getirildi.


Olay, 21 Şubat akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana geldi. Mehmet Kuyar, iddiaya göre ayrılma aşamasında olduğu eşi Gülsüm Kuyar'ın temizlik personeli olarak çalıştığı okulun duvarından atlayarak içeriye girdi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, sınıfta temizlik yapan Gülsüm Kuyar ile tartışmaya başladı. Eşini defalarca bıçaklayan Mehmet Kuyar, olayın ardından kaçtı.  Vücuduna 11 bıçak darbesi alan Gülsüm Kuyar, ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Kuyar'ın cenazesi, dün akşam Mersin'in Mut ilçesine getirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincan'daki marketlerde KDV denetimi23 Şubat 2022 Çarşamba 00:25
  • Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda ‘El Âlem Ne Der’ isimli tiyatro oyunu sahnelendi 23 Şubat 2022 Çarşamba 00:23
  • Başkan Serhat Oğuz, rekortmen haltercilere ödül verdi23 Şubat 2022 Çarşamba 00:22
  • Okulda öldürülen Gülsüm'ün dayısı: 11 bıçak darbesi vurmuş22 Şubat 2022 Salı 13:52
  • Ankara Çubuk Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri22 Şubat 2022 Salı 13:00
  • “Merhaba Bebek” projesi, 7 bin 120 aileyi sevindirdi22 Şubat 2022 Salı 04:25
  • Başkentli çocuklara 3 ay sürecek ücretsiz İngilizce eğitimi22 Şubat 2022 Salı 03:21
  • Dadaşlar ‘Hemşehri Geceleri’nde buluştu22 Şubat 2022 Salı 00:24
  • Başkan Serhat Oğuz'un, köy ziyaretleri sürüyor22 Şubat 2022 Salı 00:23
  • Etimesgut Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz destek22 Şubat 2022 Salı 00:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti