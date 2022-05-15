Ankara’da festival heyecanı başladı

Altındağ Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen “Altınfest” ile 7'den 70'e herkes keyif dolu saatler geçirecek.

Ankara’ya 19 Mayıs coşkusunu yayacak olan Altınfest’te ünlü sanatçılar da sahne alacak. Festival kapsamında 20 Mayıs Cuma akşamı saat 20:00’de İlyas Yalçıntaş sahne alırken, 21 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00’de ise pop müziğin sevilen ismi Tuğba Yurt Ankaralılarla buluşacak. 22 Mayıs Pazar günü ise Ankaralıları bir sürpriz bekliyor. Unutulmaz şarkıların bestekarı, Anadolu Rock müziğinin eşsiz sesi Kıraç, sahnede yerini alacak. Saat 20:00’de sahne alacak olan Kıraç, unutulmayan eserlerini başkentliler için seslendirecek.

ÇOCUKLARI EĞLENCELER BEKLİYOR

Altınfest’in kapsamı bu kadarla sınırlı değil... Festival kapsamında çocukları ve gençleri eğlenceli dakikalar bekliyor. İlüzyon, jönklör, bando, palyaço, yüz boyama, uzun adam ve rodeo gibi etkinliklerle eğlenecek olan çocuklar, alana kurulan oyun gruplarında ise gönüllerince oynama imkanı bulacak. Altınfest, sahne etkinlikleri, okçuluk, etnospor, deneyim alanları ve ritm şovlarla her yaştan Ankaralının beğenisine hitap edecek.

“19 MAYIS COŞKUSU YAŞANACAK...”

19 Mayıs coşkusunun Altındağ’dan başlayarak tüm Ankara’ya yayılacağını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Her yaştan Altındağlı hemşehrimizin, çoluk çocuk toplanıp, ailece ya da komşularıyla birlikte neşeli vakit geçirmesini istiyoruz. Bunun için pek çok etkinliği onların ayağına getiriyoruz. 19-22 Mayıs tarihleri arasında Ankaralılar eğlenceye doyacak, 19 Mayıs coşkusu Altındağ’dan Ankara’ya yayılacak” dedi.

Başkan Balcı tüm Ankaralıları Altınfest’e katılmaya ve gönüllerince eğlenmeye davet etti.