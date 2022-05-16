Ankara'da 'Gençlik ve Bilişim Festivali' başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 'Gençlik Haftası' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Gençlik ve Bilişim Festivali' başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 'Gençlik Haftası' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Gençlik ve Bilişim Festivali' başladı. Festivalin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bulunan konferans salonunda gerçekleştirildi. Açılış etkinliğine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençler katıldı. Festival, 16-18 Mayıs'ta ziyaretçilere açık olacak. Festival kapsamında Örnek Stadı'nda kurulacak bilişim stantlarında 18 kamu kurumu, 17 kuruluş, 4 üniversite, 19 firmanın bilişim çalışmaları tanıtılacak.

KASAPOĞLU: REKABET GÜCÜ YÜKSEK TÜRKİYE İNŞA ETTİK

Festivalin açılışında konuşan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin son yıllarda inovasyonda, teknolojide öncü olma vizyonuyla ciddi aksiyonlar aldığını belirterek, "Altyapı olarak, donanım olarak, teknoloji olarak hiçbir eksiği olmayan, dünya ile rekabet gücü yüksek, potansiyelini en güçlü şekilde kullanan bir Türkiye inşa ettik. Yerli ve milli imkanlarla üretilen donanımlarımızın her alanda ağırlığını artırdık. Yazılımda neredeyse dünyanın pek çok ülkesinde bulunmayan bir seviyeye yani yazılım ihraç eden bir noktaya geldik. Bunu gençlerimizin ve girişimcilerimizin inancıyla ve özgüveniyle, özel sektörün ve kamunun eş güdümü ile başardık" dedi.

VARANK: TEKNOLOJİ TABANLI İŞLERİ DAHA İYİ YERLERE GETİRECEĞİZ

Bakan Varank ise üniversite ziyaretleri sırasında 'Bakanım şurada kadro açılacak mı?', 'Ben nerede kendime maaşlı bir iş bulurum?' sorularına maruz kaldığını ve buna çok üzüldüğünü belirterek, "Emin olun bunlar artık gençlerin sormaması gereken sorular. Gençlerimiz bize gelsin, bizi zorlasın; 'Bakanım bana teknoparklardan yer verin, ben kendi girişimimi yapayım, bir şeyler üreteyim, bunları satmaya çalışayım' desin. 'Bakanım KOSGEB'den bize destek verin, ben kendi şirketimi, girişimimi kurmak istiyorum, kendi patronum olmak istiyorum' desin. Biz bunları görmek istiyoruz. Türkiye'de bu manada son dönemde çok güzel işler oluyor, sizlerin akıl teri sayesinde. İnşallah Türkiye'yi, sizlerin bu gayreti ile bu teknoloji tabanlı işleri çok daha iyi yerlere getireceğiz. Biz gençlere güveniyoruz. Bu manada da sürekli sağda, solda, sokakta karamsarlık pompalamaya çalışanlara, sizleri umutsuzluğa, ümitsizliğe sevk etmeye çalışanlara da lütfen itibar etmeyin. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizin neleri başarabildiğini biliyoruz. Bütün dünyanın konuştuğu, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarını geliştiren gençlerin, mühendislerin yaş ortalaması, 30'un altında" diye konuştu.

DEMİR: BEYİN TERİ, SAVUNMA SANAYİNİN EN ÖNEMLİ GÜCÜDÜR

Savunma Sanayii Başkanı Demir ise gençlerin, fikirleri ve projelerini hayata geçirmek için heyecan içinde destek beklediklerinin farkında olduklarını kaydederek, "Üniversite toplulukları, dernekleri ve kulüpleri ile koordinasyon halinde öğrencilerle buluşmaya devam ediyoruz, bunu kendimize bir görev edindik. Çeşitli üniversitelerde, yaptığımız il ziyaretlerinde gençlerimizle buluşarak fikirlerimizi paylaşıp onlara gelecek yolculuğu ile ilgili fikirlerimizi aktarmak ve imkanları sunmak istiyoruz. Bünyemizde yapılan çeşitli yarışmalarla kabiliyetlerinizin önünü açmayı ve sizleri ileride ideallerinizi gerçekleştirme konusunda geleceğe daha güvenle bakmanızı sağlamak istiyoruz. Beyin teri, alın terinin bir başka yansıması olarak savunma sanayimizin de en önemli gücüdür. Türkiye'nin bu anlamda atacağı adımlar, temelinde nitelikli insan kaynağı olacaktır. Bu insan kaynağını yetiştirmek üzere de her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

CANLI YAYINDA 2 TELEFON HACK'LENDİ

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç da insanların, dijital dünyaya güvenme konusunda kendilerini geri çekmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Dijital dünya sizi manipüle etmek isteyen ve sizin güveninizi kötü kullanmak isteyen çok fazla kişinin bulunduğu bir ortam. İnsan faktörü bizim üzerinde en fazla durduğumuz yapı. Şu anda cep telefonlarınıza dikkat edin. Şu anda bir canlı 'hacking' olayına doğru gidiyoruz. Telefonları açık olan insanların belki telefonlarını şu an 'hack'lemiş olabiliriz. Bakanlarım aman dikkat, sizinkileri 'hack'lemeyelim" diye konuştu.

Ali Taha Koç, ardından ortak Wi-Fi ağlarının güvenlik açısından zayıf olduğunu belirterek, salondan birkaç kişinin telefonunu canlı bir şekilde 'hack'lediklerini söyledi. Koç, bunu farkındalık oluşturmak adına yaptıklarını dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Kasapoğlu, İsmail Demir ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, festivalin açılışına katılan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirerek, festivalde yer alan bilişim stantlarını ziyaret etti.