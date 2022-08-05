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Ankara'da halk ekmeğe zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatının, 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 3 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
Ankara'da halk ekmeğe zam

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, her gün yaklaşık 1 milyon adet üretilen 250 gram 'halk Ekmek' ile vatandaşların bütçesine büyük katkı sağlandığı, maliyetlerin sürekli artmasına rağmen uzun süre fiyat artışı yapılamadığı, un stoku bitene kadar zararına satışların sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Önceki fiyat artışının yaşandığı 2 Mart 2022 tarihinden bu yana unda yüzde 80, mayada yüzde 81, elektrikte yüzde 67, doğal gazda yüzde 75, işçilikte yüzde 37, nakliye, büfe payı maliyetinde yüzde 39 ve amortisman, bakım gibi diğer kalemlerde yüzde 17 fiyat artışı yaşanmıştır. Maliyetlerdeki bu yüksek artışlar halk ekmekte de fiyat artışını zorunlu kılmıştır. Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla kar elde etmeksizin ve maliyetine 3 TL olarak belirlenmiştir. Piyasada 200 gram normal ekmek halen 4 TL'ye satılmaktadır" denildi.

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