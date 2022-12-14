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Ankara'da ‘Haydar Aliyev ve TÜRKSOY’ programı düzenlendi

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'i anma etkinlikleri kapsamında, Ankara'da ‘Haydar Aliyev ve TÜRKSOY’ programı düzenlendi.
Ankara'da ‘Haydar Aliyev ve TÜRKSOY’ programı düzenlendi

Aliyev'e ithaf edilen kitap ve fotoğraf sergisi açılışının yapıldığı programa, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ev sahipliği yaptı. Programa, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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TÜRKSOY’UN TANITIMI YAPILDI 

Programda, ilk olarak TÜRKSOY tanıtım filmi gösterildi. Büyükelçi Memmedov, konuşmasında, Aliyev'in vefatının üzerinden 19 yıl, doğumunun üzerinden 99 yıl geçtiğini belirterek, Aliyev'in Azerbaycan'ın zor zamanlarında dış ve ekonomik siyasetini belirlediğini ve halihazırda ülkenin onun belirlediği yolda ilerlediğini anlattı.
Memmedov, Türkiye-Azerbaycan ilişkisinin Aliyev tarafından kurulduğunu, Şuşa Beyannamesi başarısına Aliyev sayesinde ulaşıldığını kaydetti. Memmedov, “Dünyada benzeri olmayan başka kardeş devletler için örnek olan bir ilişki kurduk” diye konuştu.

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TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ: ŞUŞA 

Raev ise, üç gün önce Bursa'da, Türk Dünyası Kültür Başkenti bayrağının Azerbaycan'ın kültür beşiği Şuşa şehrine devredildiğini hatırlattı. Raev, "Gelecek yıl Şuşa şehri yıl boyu Türk dünyasının kültür, sanat, bilim insanlarını kabul edecek ve dünyaya azat Şuşa'dan Türk dünyasının kültürel ve tarihi zenginliğinin mesajlarını seslendirecekler. Bu Haydar Aliyev'in arzularının tezahürüdür." diye konuştu.

TÜRKSOY’UN KUTLU YOLU KİTABI TANITILDI 

Ünüvar da Aliyev'in vefatından hemen önce görüştüğü son heyetlerden birisi olduklarını, onun Türkiye'ye sevgisini yakından görme fırsatı bulduğunu dile getirdi. Programda, AzerTAC Türkiye Temsilcisi Dr. Sabir Şahtahtı'nın hazırladığı "TÜRKSOY'un Kutlu Yolu" kitabı da tanıtıldı.


 

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