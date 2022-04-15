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Ankara'da kaçak 10 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 milyon 500 bin boş makaron, 150 kilogram tütün, 2 makaron dolum makinesi ve 125 (TAPDK) bandrolü ele geçirildi.
Ankara'da kaçak 10 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Dairesine bağlı Tütün Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat çalışmaları sonucun kaçak sigara üreticilerinin üretim ve depolama olarak kullandığı adres tespit etti.

Gözetim altındaki adresi takibe alan ekipler, minibüsten burada yükleme boşaltma yapıldığını belirleyince müdahale edildi. Araçta TAPDK bandrolü bulunmayan boş makaronlar olduğunun görülmesi üzerine Tütün Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi ve Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince harekete geçildi. Adres ve suçüstü yapılan araç didik didik arandı. Aramalarda 10 milyon 500 bin boş makaron, 150 kilogram tütün, 125 TAPDK bandrolü ve sigara dolumunda kullanılan 2 makaron dolum makinesi ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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