Ankara'da kadın tiyatro festivali başlıyor

Türkiye’nin ilk ve tek ‘kadın’ temalı tiyatro festivali olan “Kadın Oyunları Festivali”, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde başlıyor. 15-19 Şubat 2022 tarihleri arasında sahnelenecek ücretsiz 5 oyun, Gençlik Parkı Büyük Sahne’de Başkentliler

Ankara’yı kültür ve sanatın da başkenti yapmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sanat etkinlikleri ile Başkentlileri buluşturmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk ve tek ‘kadın’ temalı tiyatro festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

BAŞKENTLİLER 5 OYUNU ÜCRETSİZ İZLEYEBİLECEK

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Atölye Kültür Sanat organizasyonu iş birliği ile ücretsiz olarak düzenlenecek festival, 15-19 Şubat 2022 tarihlerinde Gençlik Parkı Büyük Sahne’de 5 tiyatro oyunu ile sanatseverlerle buluşacak.

Festivalde sahnelenecek oyunlar ve tarihleri ise şöyle:

-15 Şubat 2022 saat 20.00-Suzy Storck

-16 Şubat 2022 saat 20.00-Yeni Bir Şarkı

-17 Şubat 2022 saat 20.00-45 Saniye

-18 Şubat 2022 saat 20.00-Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun

-19 Şubat 2022 saat 20.00-Acı Kaybımız