Ankara'da kamyoncu ile taksicinin inatlaşması trafikte tehlike yarattı

Olay, saat 20.00 sıralarında Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yeşilova mahallesi Ankara Batı Adliyesi yakınlarında meydana geldi.
YOL VERME TARTIŞMASI
Trafikte seyir halindeki kamyon ve taksi sürücüsü yol verme tartışmasına girdi. İki sürücü, inatlaşarak akan trafikte yolda birbirlerinin önünü kesti.
KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİLER
Tehlikeli inatlaşmaya giren iki sürücü kırmızı ışıkta da geçerek, yoldaki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. iki sürücü arasında yaşanan bu inatlaşma, başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.
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