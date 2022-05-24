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Ankara'da kuvvetli rüzgardan dolayı çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Ankara'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış, çeşitli ilçelerde çatı uçmasına ve ağaç devrilmesine neden oldu. Mamak'ta ise fırtına nedeniyle bir helikopter acil iniş yapmak zorunda kaldı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'da kuvvetli rüzgardan dolayı çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Bazı binaların çatısı kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçarken, bazı yerlerde ise ağaçlar devrildi.

Bir cami minaresinin alem ve külah kısmında ise kuvvetil rüzgardan dolayı eğilme meydana geldi.

Devrilen ağaçlar ve çatılar, maddi hasara yol açarken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi ile Mamak ilçesi Küçükkayaş ve Zerdalitepe mahallelerinde binaların çatısı uçtu. Altındağ Ulus, Keçiören Ayvalı ve Çankaya Sağlık-2 Sokakta da ağaçlar otomobillerin üstüne devrildi, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Çankaya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde ise ağaç, yola devrildi.

HELİKOPTER ACİL İNİŞ YAPTI

Mamak ilçesi Kıbrısköy Mahallesi Taşocağı mevkisinde bir helikopter, kuvvetli rüzgardan dolayı boş bir araziye acil iniş yapmak zorunda kaldı. İniş yapan helikopter, rüzgarın şiddetinin azalmasıyla tekrar havalandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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