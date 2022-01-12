Ankara’da Metro ve Ankaray’da kiralık işyerleri listesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Metro ve Ankaray’daki 10 işyerini kiraya vermek için ihaleye çıktı. Ankara’da Metro ve Ankaray’da kiralık işyerlerinin listesi haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Metro ve Ankaray’daki 10 işyerini kiraya vermek için ihaleye çıktı.

Sözkonusu işyerleri 10 yıllığına kiraya verilecek. İşyerlerinin 1 yıllık muhammen kira bedelleri 14 bin TL ile 85 bin TL arasında değişiyor.

Ankara’da Metro ve Ankaray ’da kiralık işyeri listesi ve ilanın detayları için TIKLAYIN .

www.gazeteilksayfa.com