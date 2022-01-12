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Ankara’da Metro ve Ankaray’da kiralık işyerleri listesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Metro ve Ankaray’daki 10 işyerini kiraya vermek için ihaleye çıktı. Ankara’da Metro ve Ankaray’da kiralık işyerlerinin listesi haberimizde:
Ankara’da Metro ve Ankaray’da kiralık işyerleri listesi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Metro ve Ankaray’daki 10 işyerini kiraya vermek için ihaleye çıktı. 

Sözkonusu işyerleri 10 yıllığına kiraya verilecek. İşyerlerinin 1 yıllık muhammen kira bedelleri 14 bin TL ile 85 bin TL arasında değişiyor. 

Ankara’da Metro ve Ankaray’da kiralık işyeri listesi ve ilanın detayları için TIKLAYIN

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