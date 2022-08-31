Ankara'da okul servis ücretlerine zam: En kısa mesafe aylık 566 TL oldu

Ankara'da okul servis ücretlerine zam yapıldı. En kısa mesafe 5 bin TL'yi geçti. Ankara'da 0 ila 3 kilometre arası servis ücretleri 5 bin 96 TL oldu. Geçen dönem bu rakam 3 bin 130 liraydı. Ankara'da en kısa okul servis aylık ücreti 566 TL oldu.

Ankara 'da okul servis ücretleri ne zam yapıldı. En kısa mesafe 5 bin TL'yi geçti.

Peki Ankara'da okul servis ücretleri neydi ne oldu?

0 ila 3 kilometre arası servis ücretleri 5 bin 96 TL oldu.

Ankara'da okul servis ücreti ne 15 kilometreyi geçen her 1 kilometre için 150 TL eklenecek. Bu rakam geçen dönem 90 TL'ydi.

Ankara’da en kısa mesafe olan 0 ile 3 kilometre arasındaki okul için bir öğrenciden talep edilen ücret 9 aylık toplam tutar olmak üzere 3 bin 130 liraydı. Zamla birlikte bu miktar 5 bin 96 TL'ye yükselmiş oldu.

Okul servisleri 9 ay hizmet veriyor. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi başı için açıklanan yeni tarifeyle Ankara'da en kısa okul servis aylık ücreti 566 TL oldu.

İstanbul'da da servis ücretlerine geçen hafta yüzde 19,21 oranında zam yapılmıştı.

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