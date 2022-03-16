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Ankara'da pek çok teknoloji eğitimin yer aldığı projeye start verildi

Büyükşehir Belediyesi metaverse eğitiminden kriptolojiye, oyun geliştirmeden web sayfa tasarlamaya, robotik kodlamadan görsel modellemeye kadar pek çok eğitimin yer aldığı projeye start verdi.
Ankara'da pek çok teknoloji eğitimin yer aldığı projeye start verildi

Geleceğin meslekleri olarak adlandırılan bilişim sektöründe işsiz gençlere eğitim desteği vererek meslek sahibi olmaları başta olmak üzere ileri teknoloji alanındaki bu eğitimlerle daha sonra eğitici eğitimlerinin de verilmesi amaçlanıyor. Başkent’te bilişim sektörünün gelişmesini ve dünyaya açılmasını istediklerini vurgulayan ABB Başkanı Mansur Yavaş yeni projeyi sosyal medya hesapları üzerinden, “Gençlerimizin hayalleriyle aralarında hiçbir engel kalmasın istiyoruz. Metaverse eğitiminden oyun geliştirmeye, kriptolojiden robotik kodlamaya pek çok eğitime başlıyoruz. Ön başvuru için: akademi.ankara.bel.tr” sözleriyle duyurdu.

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YÜZ BİNDEN FAZLA GENCİN DİJİTAL ENDÜSTRİ SEKTÖRÜNE KAZANDIRILMASI PLANLANIYOR
Proje kapsamında Başkentli gençlere verilecek üst düzey teknoloji eğitimlerinin ardından 2-3 yıl gibi kısa bir sürede yüz binin üzerinde gencin dijital endüstrilere kazandırılması hedefleniyor.

Başkent’i metaverse alanında cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlayan proje ile yazılım, oyun, VR, AR, IOT ve robotik kodlama alanlarında da dünya pazarındaki payının da artırılması planlanıyor.

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ÖN BAŞVURULAR ONLİNE ORTAMDA
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanların katılabileceği eğitimlerde her bir kurs, 20-25 kişilik kontenjanlardan oluşacak ve bir dönem içerisinde yalnızca bir kursa başvuru yapılabilecek.

22 farklı üst düzey teknoloji eğitimi için ön başvurular “akademi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden 3 Nisan 2022 tarihine kadar alınacak.

Proje kapsamında eğitim alınabilecek eğitimler ise şöyle:
-OYUN GELİŞTİRME EĞİTİMİ - PC/VR-MID CORE
-OYUN GELİŞTİRME EĞİTİMİ PC/VR- UPPER- CORE
-METAVERSE EĞİTİMİ
-OYUN GELİŞTİRME EĞİTİMİ MOBİL HYPER CASUAL
-FİLM GÖRSEL EFEKTLERİ YAPIMI VE MONTAJ EĞİTİMİ
-VR İÇERİK GELİŞTİRME EĞİTİMİ UNREAL ENGINE
-VR İÇERİK GELİŞTİRME EĞİTİMİ UNITY
-3D KARAKTER MODELLEME EĞİTİMİ
-3D KARAKTER ANİMASYONU EĞİTİMİ
-3D KIYAFET MODELLEME VE KUMAŞ SİMÜLASYONU EĞİTİMİ
-3D MEKANİK MODELLEME EĞİTİMİ
-MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME EĞİTİMİ
-ÜRÜN MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME EĞİTİMİ
-NESNE TABANLI PROGRAMLAMA JAVA 1 -2
-WEB TABANLI PROGRAMLAMA
-VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
-KRİPTOLOJİ
-BİLGİSAYAR İLE GÖRME VE GÖRÜNTÜ İŞLEME
-VİDEO KODLAMA IP-TV VE VOIP UYGULAMALARI
-NEURAL AĞLARI VE DERİN ÖĞRENME
-PYTHON PROGRAMLARI
-ROBOTİK KODLAMA
-İNTERNET PROGRAMCILIĞI (PHP&MYSQL) 1.DÖNEM
-İNTERNET PROGRAMCILIĞI (C# İLE ASP.NET) 1.DÖNEM
-BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM -1 (CAD-1) (AUTOCAD) 1. DÖNEM
-COREL DRAW İLE GRAFİK TASARIM 1. DÖNEM
-WEB SAYFA TASARIMI (HTML-CCS-JS)1. DÖNEM
-CATIA İLE ENDÜSTRİYEL ÜRÜN TASARIMI VE MODELLEME 1. DÖNEM
-PYTHON TEMEL VE ORTA SEVİYE 1. DÖNEM
-BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D MODELLEME VE ANALİZ (CATIA) 1.DÖNEM
-REVİT EĞİTİMİ 1. DÖNEM

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