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Ankara'da sağanak sonrası boşaltılan 5 binada hasar tespit çalışması

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, dün akşam sağanak sonucu istinat duvarı yıkılan apartman ile çevresinde tedbir amacıyla tahliye edilen 3 apartman ve 1 gecekonduda, inceleme ve hasar tespit çalışması başlatıldı.
Ankara'da sağanak sonrası boşaltılan 5 binada hasar tespit çalışması

Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi 408'inci Sokak'taki 4 katlı Can Apartmanı'nın istinat duvarı, dün akşam etkili olan sağanak sonucu otoparkta park halinde olan 3 otomobilin üzerine yıkıldı. Can Apartmanı ile çevresindeki 3 apartman ve 1 gecekondu, tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgede oturan 30'a yakın aile, geceyi yakınlarının evinde ve Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanesinde geçirdi. 

408'inci ve 410'uncu sokaklar, trafiğe kapatılırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı ulusal hasar tespit ekibi de bölgede inceleme başlattı. Hasar tespit çalışmalarının ardından binaların yıkılıp yıkılmayacağını karar verilecek.

Can Apartmanı sakinlerinden Emre Ereşer, "Dün evde oturuyorduk. Ankara'da hiç görmediğimiz derecede bir yağmur yağıyordu. Aniden bomba patlamış gibi büyük bir gürültü duyduk, psikolojik olarak başımızı koruduk sonrasında susmayan korna sesi duyduk; camdan bir baktık, istinat duvarı yıkılmış. Koşarak evi tahliye ettik. Dün geceyi ise kardeşimde geçirdik. Görevliler buraya hala girmememizi söylüyorlar. Gerekli incelemeleri yapıyorlar sanırım" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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