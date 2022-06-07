Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı

İvedik Organize Sanayi Bölgesinde göle dönen yolda kalan minibüste bulananlar, aracın tavanına çıkıp, bir süre bekledikten sonra iş makinesiyle kurtarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Ankara'da bugün 38,6 kilogram seviyesine kadar yükselen ve aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış sonucunda belediyeye şu ana kadar 401 ihbar ulaştığı ve tüm ihbarlara müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, "Alt geçitlerde ise bazı yayınların aksine hiçbir sorun yaşanmamıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1132 araç ve 2 bin 322 personelden oluşan ekibiyle sahada teyakkuz halinde olup, yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Yağış etkisi bildirimleri için Başkent 153 çağrı merkezimiz de tam kapasite ile hizmet vermektir" denildi.

MİNİBÜSÜN ÜZERİNE ÇIKTILAR

İtfaiye ekipleri su baskınlarının yaşandığı binalarda tahliye çalışması yaptı. Bazı binalarda çıkış kapısının suyla kaplanması nedeniyle mahsur kalanlar da pencere ve balkonlardan iş makineleriyle kurtarıldı. Yine İvedik Organize Sanayi Bölgesinde göle dönen yolda kalan minibüste bulananlar, aracın tavanına çıkıp, bir süre bekledikten sonra iş makinesiyle kurtarıldı.