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Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.
Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Yavuz Selim Mahallesi'nde Burak Şekerci, uçurtma uçururken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, çevredeki çoban tarafından kurtarıldı.

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne götürülen Şekerci, ilk müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Baba Uğur Şekerci, AA muhabirine, sahipsiz köpeklerin toplanması gerektiğini söyledi.

Şekerci, "Orada o çocuk ölse bunun hesabını kim verecek? Çoban olmasaydı çocuğumun parçası da bulunmazdı. Bugün benim çocuğuma olan yarın başkasının çocuğuna da olabilir. Çocuğumun hastanedeki tedavisi devam ediyor." dedi.

Şekerci ile uçurtma uçuran arkadaşı Can Ahmet Keşkekçi (13) de olayın şokunu yaşadığını ifade ederek, "Birlikte uçurtma uçuruyorduk. Uçurtmasının ipi kopunca Burak yakalamak için arkasından koştu. Biraz ileride 7-8 köpek yatmış bekliyormuş. Birkaç dakika sonra sesi duyunca yanına gittim ve elini yüzünü kanlar içinde gördüm. Ben de çok korktum, ağlamaya başladım." diye konuştu.

Köpeklerden korktukları için sopayla dolaşmak zorunda kaldıklarını anlatan dede Hamdi Şekerci de "Allah kimsenin başına vermesin. Bugün bizim çocuğumuza olan yarın başkasının çocuğuna olur. Böyle başı boş köpeklerin gezmesi olmaz. Hastanede yatıyor, gördüğü her şeyden korkar duruma geldi. Çocuk bunun etkisinden nasıl kurtulacak?" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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