Ankara’da sanal devriye sonucu 156 siteye erişim yasağı getirildi

Ankara’da jandarmanın yapmış olduğu sanal devriye ile 83 müstehcen içerik paylaşan siteye ve 73 yasa dışı bahis sitesine erişim yasağı getirildi. Toplamda 156 siteye uygulanan erişim yasağına ek olarak 8 kişi de gözaltına alındı.

Günümüz çağının internet çağı olması sebebiyle siber suçların arttığı bir dönem yaşanıyor. Gelişmekte olan internet çağının her geçen gün yeni suçlar doğurmasına engel olmak için önlemler alınıyor. Ankara’da jandarmanın yapmış olduğu sanal devriye uygulaması ile erişimi engellenen 156 sitenin şüphelileri araştırıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda 5 faili meçhul siber suçun aydınlatılmasının ardından 8 şüpheli de gözaltına alındı.

156 ADET SİTEYE ERİŞİM YASAĞI

Ankara’da 2 Aralık ve 9 Aralık tarihleri arasında Jandarma Komutanlığı’nca sanal devriye uygulaması yapıldı. Siber suçlara yönelik 1112 sosyal medya/URL adresinden yapılan araştırmalarda; 73 yasa dışı bahis sitesine ve 83 adet müstehcen içerik paylaşan internet sitesine erişim engeli getirildi. Toplamda 156 adet sitenin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilmesiyle birlikte erişim yasağı getirildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu yıl yaşanılan faili meçhul siber suçlardan Ankara Etimesgut’ta 1 “sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme”, 3 “nitelikli dolandırıcılık” ve Ankara Yenimahalle’de 1 “sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme” olmak üzere Cumhuriyet başsavcılıkları doğrultusunda aydınlığa kavuştu. Yapılan bu sanal devriyenin sonucunda 5 faili meçhul olayın 8 şüphelisi gözaltına alındı. Bu 8 şüphelinin haklarında adli işlem başlatıldı.

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