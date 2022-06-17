  • BIST 2.497,31
  • Altın 1027.286
  • Dolar 17.3177
  • Euro 18.203
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 18 °C
»

Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Ostim Organize Sanayi Bölgesinde, yapı malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 
Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 18.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Ostim Organize Sanayi Bölgesinde bulunan inşaat ve yapı malzemelerinin bulunduğu depoda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görünler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler depoyu sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, depoda ise hasar meydana geldi.

'KOVALAR VE HORTUMLARLA SU ATMAYA BAŞLADIK'
Sanayide bulunan esnaflardan Tayyar Can Göçmen, çalıştıkları sırada duman kokusu geldiğini ve depodan dumanların yükseldiğini, ardından da itfaiyeye haber verdiklerini belirtti. Göçmen, "Büyük ihtimalle kaynakçılar vardı. Tadilat yapıyorlardı, onun kıvılcımı atmış. İtfaiyeyi aradık. Buradaki yanacak malzemeleri çektik. Kovalar ve hortumlarla su atmaya başladık. Ancak yeterli olmadı. Yanıcı maddeler vardı. Yangın onları sardı" dedi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde17 Haziran 2022 Cuma 00:27
  • 20 bin öğrenci, sınavlara Etimesgut Belediyesi' kütüphanelerinde hazırlandı17 Haziran 2022 Cuma 00:26
  • Sincan’da 110 hafız icazet aldı17 Haziran 2022 Cuma 00:25
  • Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den öğrencilere sınav öncesi moral ziyareti17 Haziran 2022 Cuma 00:24
  • Başkentliler temiz havanın keyfini çıkartmak için Yakacık’a akın etti17 Haziran 2022 Cuma 00:23
  • Bakan Kasapoğlu ve Başkan Köse gençlerin davetini kırmadı17 Haziran 2022 Cuma 00:22
  • Gönül Köşkü Huzurevi'nde okuma ve yazma eğitimleri tamamlandı17 Haziran 2022 Cuma 00:21
  • Sokakta ve doğada yaşayan can dostları aç ve susuz bırakılmıyor17 Haziran 2022 Cuma 00:20
  • Veteriner Hekimler kurban alacak vatandaşları uyardı16 Haziran 2022 Perşembe 04:23
  • Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Ankara'dan 10 okul finale kaldı16 Haziran 2022 Perşembe 03:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti