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Ankara'da şiddetli sağanak! Araçlar suya battı!

Ankara'da şiddetli sağanak! Araçlar suya battı!
Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde de etkisini artırdı. Göle dönen yollarda araçlar suya battı.

Başkentte öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış akşam saatlerinde de etkisini arttırdı.

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Ankara'nın bazı sokaklarda su seviyesi bir metreyi aşarken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Keçiören Bademlik mahallesinde yollar göle dönerken araçlar da suya battı.

Yoldan geçen bir vatandaş o  anları kameraya çekti.

 

gazeteilksayfa.com

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